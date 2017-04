Envío directo – DAWA (Hong Kong)

Envíe sus muestras (cuatro botellas por vino registrado) a JAS Forwarding en las fechas comprendidas entre el 26 de junio y el 4 de agosto 2017:

Decanter Asia Wine Awards

c/o JAS Forwarding (H.K.) Ltd

Block D (Whole Building)

Tien Chu Industrial Centre

52-62 Tsing Yi Road

Tsing Yi

New Territories

Hong Kong

Contact: Ming.Kwok@jas.com, +852 2614-7685, +852 6460-3511

Horario de recepción de muestras: Lunes-Viernes 9.00am – 5.00pm (cerrado para el almuerzo 13.00 -14.00).

Al llegar al almacen, la empresa de transporte debe reportarse a la oficina de seguridad en la planta baja del bloque D. Por favor identifique claramente las cajas con la etiqueta de envío proporcionada por Decanter.

No se aceptarán muestras recibidas después de la fecha límite y no se efectuarán reembolsos.

Identifique claramente cada caja usando la etiqueta de envío, la cual puede ser descargada desde nuestro sistema, una vez haya registrado y pagado por su(s) vino(s).

No se aceptarán vinos que sean enviados a las oficinas de Decanter en Londres.

Licencia de importación e impuestos

Todos los impuestos, importes y la mayoría de los procesos administrativos están exentos para la importación de vinos y licores con grado alcohólico inferior a 30% a Hong Kong. Por lo tanto no se requiere permiso. La mayoría de las grandes empresas de transporte tienen oficinas en Hong Kong: póngase en contacto con ellos directamente para obtener más información.

Declaración de importación

Aunque no se exige el pago de tasas ni impuestos, sí es necesario presentar una declaración de importación. Los vinos deben enviarse DDP (es decir, franco despachado en aduana), por lo que debe indicar a su agencia expedidora o de transporte la necesidad de cumpletar la declaración de importación. Los participantes también asumirán cualquier tasa asociada a la declaración de importación. Para la presentación de esta declaración, se suele exigir la presentación de la relación de contenido y los documentos donde se especifique el valor CIF (coste, seguro y flete) de los vinos, junto con la carta de porte aéreo o el conocimiento de embarque. Los participantes deberán asumir el pago de cualquier multa o coste adicional que derive del incumplimiento de los requisitos de declaración en Hong Kong. JAS Forwarding también presta servicios de declaración de importación (y servicios de transporte de importación) en nombre de los participantes en el supuesto de que las empresas proveedoras no presten estos servicios. Esta prestación puede estar sujeta al pago de una tasa de manipulación.

¿Necesito asegurar mis vinos?

Decanter y nuestros socios logísticos no asumirán la responsabilidad de vino dañado o perdido durante el tránsito. En el caso de que, por razones que escapan al control razonable de Decanter, sea necesario o aconsejable cancelar los Decanter Asia Wine Awards, no podremos aceptar responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta de los beneficios, daños o gastos de cualquier tipo incurridos como resultado de dicha cancelación.