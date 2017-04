Envoi direct a l’entrepot de Decanter (Hong Kong)- DAWA

Veuillez envoyer vos échantillons ( 4 bouteilles par référence inscrite) à JAS Forwarding (H.K.) pour que ceux-ci nous parviennent entre le 26 juin et le 4 août 2017 à l’adresse suivante :

Decanter Asia Wine Awards

c/o JAS Forwarding (H.K.) Ltd

Block D (Whole Building)

Tien Chu Industrial Centre

52-62 Tsing Yi Road

Tsing Yi

New Territories

Hong Kong

Contact: Ming.Kwok@jas.com, +852 2614-7685, +852 6460-3511

Horaires de réception des marchandises : Lun. – Ven. 9h – 17h (fermeture de 13h à 14h)

Le livreur devra s’inscrire dès son arrivée auprès du bureau de la sécurité (rez-de-chaussée du Bloc D)

Les échantillons qui arriveront après la date limite ne seront pas acceptés et aucun remboursement ne sera possible.

Identifiez clairement vos cartons grâce à l’étiquette de livraison jointe au dossier d’inscription.

Les vins envoyés aux locaux de Decanter à Londres ou à Hong Kong ne seront pas acceptés.

Licence et droits d’importation

L’importation vers Hong Kong de vin et spiritueux d’une teneur en alcool inférieure à 30 % est exemptée de tous droits/taxes et de la plupart des procédures administratives. Par conséquent, AUCUNE licence d’importation n’est requise. La plupart des transitaires internationaux, tel DHL, disposent de bureaux à Hong Kong qui pourront vous fournir toutes les informations requises.

Déclaration d’importation

Bien que l’importation soit exemptée de droits/taxes, une déclaration d’importation doit être déposée. Les vins doivent être livrés Rendus droits acquittés (DDP), par conséquent vous devez communiquer les instructions nécessaires à la déclaration d’importation à votre expéditeur/transitaire. les participants sont également redevables des frais encourus pour la déclaration d’importation. La liste de colisage et les documents prouvant la valeur CIF des vins, accompagnés du connaisssement aérien/maritime, sont habituellement requis pour la procédure de déclaration d’importation. Tout autre pénalité ou frais encourru en cas de non-respect des obligations en matière de déclaration à Hong Kong sera à la charge des participants. JAS Forwarding peut également se charger de la déclaration d’importation (ainsi que du transport) pour le compte des participants si leur propre prestaire n’offre pas ces services. Des frais de traitement sont susceptibles d’être appliqués.

Comment m’assurer de la bonne livraison de mes vins?

Decanter et JAS Forwarding ne peuvent être tenus responsables en cas de dommage, de casse ou de perte d’échantillons lors du transport. Si éventuellement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concours Decanter Asia Wine Awards devait être annulé, Decanter ne pourra être tenu responsable pour les pertes directes ou indirectes de profit, dommages ou frais de toute nature, dû à son annulation.