1. Date importanti e costi – DAWA

Date importanti e costi DAWA 2017

02 maggio – Apertura delle iscrizioni

26 giugno – Data di inizio accettazione dei campioni nel magazzino (Hong Kong)

13 luglio – Termine ultimo per la spedizione consolidata francese

21 luglio– Scadenza del concorso Dawa

21 luglio – Termine di consegna per tutti gli altri depositi di spedizione consolidata

27 luglio – Termine ultimo per la spedizione consolidata

04 agosto – Termine ultimo per ricevere i campioni di vino nel magazzino (Hong Kong)

05-07 settembre – Settimana di degustazione delle commissioni DAWA

Metà settembre – Risultati disponibili ai partecipanti

Costo di iscrizione

GBP 158 + IVA (20%) – per vino iscritto