Spedizione consolidata – DAWA

Che cos’e’ la Spedizione Consolidata?

Inviare i campioni di vino al centro di raccolta di riferimento per il proprio paese entro il ??? (es. Novegro di Segrate, per l’Italia): nel centro di raccolta saranno raccolti tutti i campioni che verranno poi inviati in una soluzione unica al nostro magazzino in Hong Kong prima del termine ultimo prestabilito per il concorso. Il servizio di spedizione consolidata da noi organizzato offre dei costi assolutamente competitivi e vi offre la tranquillità che i vostri vini arrivino correttamente al nostro magazino.

Tutte I costi per le accise e tasse doganali sono comprese nel costo di spedizione: