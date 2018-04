直接运送至 Decanter 仓库

请在 2016 年 6 月 28 日至 2016 年 8 月 5 日将您的参赛葡萄酒样品(每款 4 瓶)寄送至 JAS Forwading (H.K.):

Decanter Asia Wine Awards

c/o JAS Forwarding (H.K.) Ltd

Block D (Whole Building)

Tien Chu Industrial Centre

52-62 Tsing Yi Road

Tsing Yi

New Territories

Hong Kong

, +852 2614-7685, +852 6460-3511

收货时间:周一 – 周五 9am – 5pm (1-2pm 午餐休息)

运输公司在抵达后需在 D 座一层保安室登记

在截止日期后送达的葡萄酒将不被接受,且葡萄酒样品恕不退还。

请使用运送标签清楚标示每箱葡萄酒。您可以在报名并付款后登录您的帐户下载运送标签。

运送至 Decanter 伦敦办公室的葡萄酒将不被接受。

进口许可和关税

在香港进口酒精度在30%以下的葡萄酒和酒精饮料的所有关税和大部分行政手续将被豁免,因此不需要进口许可——大部分国际快递公司,如 DHL 等在香港均设有办事处并能提供最佳当地信息资源。

进口申报

虽然关税已被豁免,但仍需进行进口申报。葡萄酒需完税后交货,因此请向您的货运代理/快递公司提供进口申报的相关信息。参赛者也应承担进口申报所产生的相关费用。进口报关过程中通常需要出示货物清单、表示葡萄酒到岸价格的文件,以及空运/海运提单。因未完成香港申报要求而产生的任何罚款和额外费用均由参赛者承担。如参赛者所使用的运输公司不提供进口申报服务,JAS 也可代参赛者办理相关手续(并提供进口运输服务), 但将收取相应手续费。

我是否需要为葡萄酒购买保险?

Decanter 和 JAS Forwarding 将不承担运输过程中葡萄酒损坏和丢失的责任。在 Decanter 无法控制的不可抗力影响下,Decanter 亚洲葡萄酒大赛可能被取消。在此情况下,Decanter 对由此产生的任何直接或间接经济损失、损害或开销不承担任何责任。