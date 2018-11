Decanter vous recommande d’utiliser son service de groupage, mis à votre disposition à partir de plusieurs pays et régions du monde; cependant si vous êtes dans l’incapacité d’utiliser l’un des groupages proposés, vous pouvez organiser par vos propres moyens votre envoi d’échantillons directement à l’entrepôt de Decanter.

Veuillez envoyer vos échantillons (4 bouteilles par référence inscrite) à Sensible Wine Services (SWS) pour que ceux-ci nous parviennent entre le 6 novembre et le 8 mars 2019 à l’adresse suivante :

Decanter World Wine Awards

Sensible Wine Services

Unit 10, Dana Trading Estate

Transfesa Rd

Paddock Wood

Kent

TN12 6UT

United Kingdom

Contact: Mr. Karl Franz

Telephone: +44 (0) 1580 715 725

Email: dwwa@sensiblewine.com

Horaires de réception des marchandises : lundi-vendredi, 09h00 – 17h00.

Les échantillons qui arriveront après la date limite ne seront pas acceptés et aucun remboursement ne sera possible.

Si les échantillons sont bloqués en douane, notre partenaire logistique peut vous fournir un service d’assistance au dédouanement pour un tarif de 50 £ + taxes par inscription. Veuillez prendre contact directement avec notre partenaire logistique (Hellmann Logistic) pour toute information complémentaire.

Hellmann Contact:

Emma Edwards

emma.edwards@hellmann.com

Tel: +44(0) 1304 248390

IMPORTANT:

Veuillez identifier clairement chaque carton de vin au moyen de l’étiquette de livraison Decanter. Vous pouvez télécharger cette étiquette ici.

Les vins envoyés à nos bureaux de Londres ne seront pas acceptés

Pour les envois directs vous devez choisir l’option: ‘Droits et Taxes payé par □ l’expéditeur / Charges par □ l’expéditeur ”. Si vous ne remplissez pas dûment cette section vos vins peuvent être bloqués à la douane et ne pourront pas participer au concours.

Decanter n’est pas responsable pour le suivi de votre carton de vin; veuillez-vous assurer que tout est en ordre avant d’effectuer l’envoi.

License d’importation, Déclaration & Droits

Tous les droits et frais de douane, taxes ainsi que les coûts liés au transport doivent être payés par l’expéditeur (producteur) avant que les échantillons ne sortent du territoire. Les vins doivent arriver avec tous les droits acquittés (DDP), par conséquent vous devez communiquer les instructions nécessaires à la déclaration d’importation à votre expéditeur/transitaire, veuillez cocher la case ‘expéditeur prends tous les frais à sa charge’ (shipper accept all charges) sur la documentation fournie par votre transitaire. Les participants sont également responsables de tous les frais encourus pour la déclaration d’importation. Toute autre pénalité ou frais encourus, en cas de non-respect des obligations en matière de déclaration au Royaume-Uni, sera à la charge des participants. Notre entrepôt n’acceptera aucun vin dont les frais et droits de douane et frais liés au transport n’auront pas été réglés au préalable.

Attention : notre entrepôt ne dispose pas de numéro d’accise, nous ne pourrons donc pas vous fournir ce numéro. Le numéro de TVA intracommunautaire de notre entrepôt est le : GB 619 3804 30.

Dois-je faire assurer mes vins ?

Decanter et les gestionnaires de son entrepôt ne peuvent être tenus responsables en cas de dommage, de casse ou de perte d’échantillons lors du transport. Si éventuellement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concours Decanter World Wine Awards devait être annulé, Decanter ne pourra être tenu responsable pour les pertes directes ou indirectes de profit, dommages ou frais de toute nature, dû à son annulation.

Autres modes de livraison