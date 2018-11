Spedizione diretta al magazzino Decanter in UK

Decanter raccomanda di privilegiare la spedizione consolidata ove disponibile. In alternativa è possibile inviare direttamente i vostri campioni di vino al nostro magazzino in UK.

Siete pregati di inviare i campioni di vino (4 bottiglie per vino iscritto) a Sensible Wine Services (SWS) nel periodo compreso tra il 6 NOVEMBRE e il 8 MARZO 2019 al seguente indirizzo:

Decanter World Wine Awards

Sensible Wine Services

Unit 10, Dana Trading Estate

Transfesa Rd

Paddock Wood

Kent

TN12 6UT

United Kingdom

Contact: Mr. Karl Franz

Telephone: +44 (0) 1580 715 725

Email: dwwa@sensiblewine.com

Orari per la consegna: Lunedì – Venerdì 9.00 – 17.00.

I vini che verranno consegnati dopo il termine ultimo non saranno accettati e non sarà erogato alcun rimborso.

Se a causa di qualche disguido i vini dovessero essere bloccati alla dogana, il nostro partner logistico può provvedere ad un servizio di Registered Consignee Service ad un costo di GBP (£) 50 + relative tasse per vino. Per favore contattare direttamente il nostro partner logistico (Hellmann Logistics) per avere maggiori informazioni in merito.

Contatti Hellmann:

Emma Edwards

emma.edwards@hellmann.com

Tel: +44(0) 1304 248390

IMPORTANTE

Si prega di etichettare chiaramente le scatole dei vostri campioni di vino, utilizzando l’etichetta di spedizione che può essere scaricata all’interno del vostro account online dopo aver registrato e pagato i vostri vini.

I vini consegnati all’ufficio di Decanter a Londra non saranno accettati: prestare attenzione all’indirizzo corretto del magazzino di Decanter a cui va indirizzata la spedizione dei campioni (Cranbrook, Kent).

Nel caso di invio dei campioni direttamente nel magazzino Decanter, è assolutamente indispensabile contrassegnare l’opzione ‘Duties and Taxes payable by the exporter / Charge to the Shipper”. Nel caso in cui questa opzione non sia stata contrassegnata, è possibile che i campioni di vino vengano fermati in dogana e non arrivino in tempo per il concorso.

Decanter non è responsabile del tracciamento della spedizione dei vostri campioni di vino, per favore assicurarsi che tutta la documentazione necessaria sia regolare in modo che la spedizione non riscontri problematiche di sorta.

Licenza di importazione, dichiarazione di importazione, tasse e accise

Tutte le spese di spedizione, comprese accise, tasse e spese di trasporto, devono essere pagate in anticipo dal mittente dei campioni di vino. I vini devono essere consegnati con tassa di consegna pagata (DDP), quindi le istruzioni a riguardo per completare la dichiarazione d’importazione devono essere fornite al proprio spedizioniere/corriere. Per favore selezionare ‘Shipper accept all charges’ (Il mittente si assume tutte le spese). I mittenti sono anche responsabili per eventuali tasse relative alla dichiarazione di importazione. Se le spese di spedizione non sono state pagate in anticipo, i vini non saranno accettati dal nostro partner logistico. Qualsiasi costo aggiuntivo o penalità in cui si dovesse incorrere per la mancata o errata dichiarazione richiesta in UK sarà addossata al mittente. Nota bene: il nostro partner logistico non possiede un numero di accisa, ma solo un numero di partita IVA: GB 619 3804 30.

Devo assicurare i miei vini?

Decanter e il nostro partner logistico non si assumono alcuna responsabilità per vini danneggiati o smarriti durante la spedizione. Nel caso in cui, per circostanze del tutto indipendenti dalla volontà di Decanter, si rendesse necessario o auspicabile cancellare il concorso Decanter World Wine Awards, Decanter non accetterà nessun tipo di responsabilità per qualsivoglia perdita, danno o spesa diretta o indiretta, di qualsiasi natura, conseguente a suddetta cancellazione.

Altri metodi di spedizione