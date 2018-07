Decanter raccomanda di utlizzare il servizio di spedizione consolidata per inviare i vostri vini in concorso.

Che cos’e’ la Spedizione Consolidata?

Inviare i campioni di vino al centro di raccolta di riferimento per il proprio paese entro il 2 MARZO (es. Novegro di Segrate, per l’Italia): nel centro di raccolta saranno raccolti tutti i campioni che verranno poi inviati in una soluzione unica al nostro magazzino in UK prima del termine ultimo prestabilito per il concorso. Il servizio di spedizione consolidata da noi organizzato offre dei costi assolutamente competitivi e vi offre la tranquillità che i vostri vini arrivino correttamente al nostro magazino in UK. Tutte I costi per le accise e tasse doganali sono comprese nel costo di spedizione:

La spedizione consolidata avrà un costo di GBP 48+ IVA (20%) per ogni vino iscritto, costo che deve aggiungersi alla quota di iscrizione di ogni vino. Tutte le accise e le tasse per l’invio del vino in UK sono incluse nel costo da noi proposto per la spedizione consolidata. La spedizione consolidata deve essere pagata al momento della registrazione dei vini.

A ogni partecipante è richiesto di fornire, in accompagnamento ai propri campioni di vino, la seguente documentazione: modulo DAA, documento di trasporto e fattura commerciale.

Per favore contattare i riferenti di Hellmann Logistics del vostro paese, per ogni richiesta di chiarimento relativa alla spedizione consolidata e ogni domanda relativa al modulo DAA.

Invio dei campioni al deposito locale dopo: 01 dicembre 2017

Il termine ultimo per l’arrivo dei campioni nel magazzino da cui partirà la spedizione per i paesi non appartenenti al continente Europeo sarà il 15 febbraio 2018

Il termine ultimo per l’arrivo dei campioni nel magazzino da cui partirà la spedizione per I paesi nel continente Europeo sara’ il 01 marzo 2018

IMPORTANTE:

Non sarà possibile erogare alcun rimborso per il costo della spedizione nel caso in cui i campioni di vino raggiungano il deposito oltre il termine ultimo prestabilito o vengano consegnati a un deposito diverso rispetto a quello indicato in fase di iscrizione.

Si prega di etichettare chiaramente le scatole dei vostri campioni di vino, utilizzando l’etichetta di spedizione che può essere scaricata all’interno del vostro account online dopo aver registrato e pagato i vostri vini.

I campioni di vino consegnati a un deposito errato di Hellmann Logistics non verranno accettati.

Saranno disponibili le spedizioni dai seguenti località: