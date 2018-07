1. Date e costi – DAWA

Date e costi DAWA 2018

08 maggio-20 luglio – Periodo di iscrizione

25 giugno – Il magazzino di Hong Kong apre per le consegne dirette

12 luglio – TERMINE ULTIMO CONSOLIDATA PER ITALIA

20 luglio – Termine ultimo per iscrizioni e pagamenti

03 agosto – Il magazzino di Hong Kong chiude

04-07 settembre – Periodo in cui si degustano i vini ad Hong Kong

13 settembre – Risultati disponibili ai partecipanti

20 settembre – Annuncio dei risultati su www.decanter.com

27 settembre – Annuncio dei risultati su www.decanterchina.com

Costo di iscrizione (per vino iscritto)

Pagamento in Sterlina (£) 165 + IVA 20% (se applicabile)

Pagamento in EUR 200 + IVA 20% (se applicabile)

Spedizione consolidata :

GBP £65 + 20% IVA (se applicabile) per vino