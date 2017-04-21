2018 年 DAWA 的重要日期和参赛费用

5月8日 – 2018 年 DAWA 大赛报名开始

5月29-31日 – Vinexpo 香港参展商可以向 Decanter 展台递交葡萄酒样品

6月25日 – Decanter 香港仓库开始接收参赛葡萄酒样品

7月12日 – 法国合并装运仓库接收参赛葡萄酒样品的截止日期

7月20日 – 其他地区合并装运仓库接收参赛葡萄酒样品的截止日期

7月20日 – 2018 年 DAWA 大赛报名和付费的截止日期

8月3日 – DAWA 香港仓库接收直接寄送的葡萄酒样品的截止日 – 此日期后将不再接收葡萄酒样品

9月4-7日 – 2018 年 DAWA 大赛品鉴周

9月13日 – 参赛者获知大赛结果

9月24日 – 大赛结果在 www.decanter.com 上公布

9月27日 – 大赛结果在 www.decanterchina.com 上公布

参赛费用

使用英镑付款：每款葡萄酒 165 英镑 + 20% 增值税

使用欧元付款：每款葡萄酒 200 欧元 + 20% 增值税

使用美元付款：每款葡萄酒 235 美元 + 20% 增值税

使用人民币付款：每款葡萄酒 1500 元 + 20% 增值税

合并装运费用

每款葡萄酒 65 英镑 + 20% 增值税（如适用）