波尔多Bordeaux 2010：玛歌Margaux

玛歌

拥有1,100公顷，只比圣爱斯泰夫稍小，有着一系列多样的土壤，玛歌是一个整体来说难以评价的产区，但2010年让这事变得相对简单——完美成熟的赤霞珠（美乐成熟的一直都好，但常因高酒精度被担心）以及稍带砾石的土壤提供了寻觅已久的优雅，同时风味的深度确保了非常好的陈年潜力。

一个非常成功的年份，中级酒庄表现成熟，清晰的果香，列级酒庄将位居顶端。

5星 *****

Ch Margaux（一级酒庄）20分

非常棒的颜色，迷人的浓郁度以及光滑的风味停留在口腔中经久不绝，难以置信的新鲜和浓郁度，一款真正的美酒。适饮期2020–50

Ch Palmer（三级酒庄）19.5分

非常棒的成熟度，已经展现出天鹅绒般的口感，完美的新鲜感和风味在不断发展，一款华丽的 Palmer。适饮期 2020–50

Ch Rauzan-Ségla （二级酒庄）18.5分

深度表达着复杂的赤霞珠果香，精致的野紫罗兰清香，成熟度由完美的单宁支撑，所有元素具有浓度且和谐，一款令人兴奋的葡萄酒，具有优秀的陈年潜力。适饮期2020–45

4星 ****

Ch d’Issan （三级酒庄）18分

精致的芳香，完美的提纯，质感已经非常美好，具有优秀的陈年潜力，也许是至今最优秀的 d’Issan 。适饮期2016–35

Ch Brane-Cantenac （二级酒庄）18分

美好表现赤霞珠的果香，纯正玛歌的优雅伴随着浓度和精致感，悠长的风味，卓越的平衡，表现着 Brane 的特殊风格。适饮期2016–30

Ch Durfort-Vivens （二级酒庄）18分

美好展现着玛歌的赤霞珠果香，相当好的丰富感和深度，浓郁的丝滑质感，名副其实的二级酒庄地位。适饮期2017–35

Ch Kirwan （三级酒庄）18分

饱满的提纯，带一丝泥土芳香的果香，具有强度和纯净，复杂的芳香，一款浓郁，平衡的葡萄酒，具备长期陈年的所有必要条件，是 Kirwan 酒堡最优秀的酒之一。适饮期2018–35

Pavillon Blanc de Ch Margaux 18分

芬芳，并带有一丝葡萄柚香气，新鲜以及带柠檬香气的回味，非常好的矿物风味，纯净。适饮期2012–20

Pavillon Rouge de Ch Margaux（副牌）18分

芬芳的红色水果香气，近乎丝绸/塔夫绸般的口感，美好的回味和完美的平衡，是有史以来最好的 Pavillon 红葡萄酒。2018–30

Alter Ego de Palmer （副牌）17.5分

芬芳的野紫罗兰香气，完美的酒体和口感，多汁而坚实，绝对超越“副牌”葡萄酒。适饮期2015–25

Ch Boyd-Cantenac （三级酒庄）17.5分

非常棒的表现着赤霞珠的芳香，极好的质感，一款强有力的葡萄酒，优雅，具有非常好的陈年潜力，也许是这个低调酒庄有史以来最好的一款酒。适饮期2017–30

Ch Cantenac-Brown （三级酒庄）17.5分

优质提纯的黑加仑果香深度，成熟，回味悠长，并非这个酒庄常见的强劲感，而是更多的优雅。适饮期2015–25

Ch Giscours （三级酒庄）17.5分

很好的果香深度，完美的赤霞珠成熟度，芬芳，口感柔顺，具有很好的陈年能力。适饮期2017–30

Ch Lascombes （二级酒庄）17.5分

非常好的成熟水果提纯，表现着2010年份的成熟度与结构，以及精致成熟的单宁赋予陈年的潜力。适饮期2017–30

Ch Malescot-St-Exupéry （三级酒庄）17.5分

集中的黑加仑-赤霞珠芬芳带有一丝的青绿香气，非常好的提纯，花香渐渐浮现，将随着时间表现出迷人的复杂度。适饮期2018–30

Ch Rauzan-Gassies （二级酒庄）17.5分

成熟，很好提纯的黑加仑果香，随着丝丝的成熟多汁，表现着精致的优雅，确认着这款酒的质量在不断提升。适饮期2017-30.

Clos des Quatres Vents 17.5分

极好的新鲜碎果肉香气，很多的提纯以及美好的单宁作为搭配，表现着该葡萄酒来自于80年的葡萄树。适饮期2016–25

Ch d’Angludet 17分

浓郁与成熟的野果香气，多汁的美乐包裹着结实的赤霞珠，很好的新鲜度和精致的成熟单宁，优秀的陈年潜力。适饮期2015–25

Ch Dauzac （五级酒庄）17分

很好的表达着带有泥土香气但优雅的赤霞珠果香，非常好的结构和回味，相当的饱满，由单宁作为平衡，具备非常好的陈年潜力。适饮期2017–30

Ch du Tertre （五级酒庄）17分

美好平衡的赤霞珠果香，花香，成熟并具有优美的结实回味，综合具有完美的平衡。适饮期2017–30

Ch Ferrière （三级酒庄）17分

非常结实，非常精确的黑加仑果香，成熟，富有结构，回味悠长，具有很好的陈年潜力。适饮期2017–28

Ch Labégorce 17分

深颜色，强劲，一丝皮革味的黑加仑果香，很好的新鲜度和纯净度，为天然的酒体加分，一款令人满足的葡萄酒。适饮期2015–25

Ch Marquis d’Alesme （三级酒庄）17分

相当玛歌相当强劲的果香，但具有很好的浓味和个性，为该酒庄设定了新标准。适饮期2017–28

Ch Marquis de Terme （四级酒庄）17分

饱满，稍带泥土气息的果香深度，成熟的赤霞珠与非常新鲜的单宁搭配，一如既往的厚实稳重玛歌风格，具有很好的陈年潜力。适饮期2016–30

Ch Monbrison 17分

芬芳，优雅的新鲜碎黑加仑果香，来自老藤深度带来浓郁感，将在未来有很好的表现。适饮期2015–25



Ch Pouget （四级酒庄）17分

破碎黑色水果香气为主导，让人印象深刻的丰润饱满，赤霞珠贡献了如此悠长的回味。适饮期2016–24

Ch Prieuré-Lichine （四级酒庄）17分

精致，显著但优雅的玛歌果香，非常的吸引人，总是该产区其中一款最诱人的，最典型的葡萄酒。适饮期2016–28

Blason d’Issan（副牌）16.5分

令人愉悦的芳香，纯粹的玛歌风格，表现一款副牌酒的真品质和深度。适饮期2014–20

Ch Desmirail（三级酒庄）16.5分

优雅而极有表现力的玛歌果香，近乎朴实无华，但拥有成熟度和精致度，非常诱人的中等陈年潜力。适饮期2015–25

Ch Siran 16.5分

充分提取的成熟果香，优秀的泥土气息表达，以优雅的结构支撑，目前有一点强劲感，但将会表现出色。适饮期2017–30

Ch Tayac-Plaisance 16.5分

精致的浓郁香气，愉悦的果香，柔软的回味结合着力量感和精致。适饮期2015–24

Villa des Quatres Soeurs（副牌）16.5分

愉悦的芳香以及优雅的 Jacques Boissenot 特质凌驾于繁茂的老藤风味深度之上。适饮期2015–22

3星***

Baron de Brane（副牌）16分

繁复的深色赤霞珠果香和愉悦的香料气息，真正好的深度和精致饱满的口感，精细而有深度，令人愉悦。适饮期2013–18

Ch d’Arsac（中级酒庄）16分

好的黑加仑果香，相当的柔软和直接，诱人并相当上等。适饮期2013–16

Ch Grand Tayac（中级酒庄）16分

浓郁的黑加仑果香以及很好的果香深度，优雅而回味长。适饮期2013–18

Ch La Tour de Bessan（中级酒庄）16分

精致提纯的果香以及愉悦的芳香，一款精致，优雅，具有使其持久的结构的玛歌。适饮期 2014–20

Ch La Tour de Mons（中级酒庄）16分

浓郁的赤霞珠果香，生机勃勃，具有深度的泥土气息，将表现的很好。适饮期2014–20

Ch Mongravey（中级酒庄）16分

很有深度的黑加仑果香，饱满顺滑的质感，具有玛歌的吸引力以及很多的风味。适饮期2013–18

Ch Pontac-Lynch（中级酒庄）16分

深色，有相当的野黑莓果香，具有来自葡萄园的浓度和精致，尚有一点青绿但将会展现出复杂度和优雅。适饮期2014–18

La Sirène de Giscours（副牌）16分

精致的黑加仑果香，优雅，具有玛歌式的精致，愉悦的口感和平衡。适饮期2013–18

Ch Deyrem-Valentin（中级酒庄）15.5分

好的坚实果香，表现精致的酒体和颗粒感，将需要时间使单宁柔化。适饮期2015–20

Ch La Gurgue 15.5分

明亮的红色水果香气，优雅，目前尚有一点青绿和生涩。适饮期 2015–20

Ch Paveil de Luze（中级酒庄）15.5分

很好的优雅果香，美妙的单宁，一种相当光滑的风格。适饮期2013–17

Chevalier de Lascombes（副牌）15.5分

很好的饱满成熟果香，相当厚实，趋前的风味。适饮期2013–18

3星（15和14.5分） ***

Ch Le Coteau（中级酒庄）15分

Ch Haut-Breton-Laguardière（中级酒庄）15分

Written by Steven Spurrier 撰写