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New release Loire reds: the best from 2019 and 2020

The recent string of good vintages has produced ripe Loire reds with great cellaring potential. Jim Budd reports on the 2020 vintage and recommends top picks from 2019/20.
Jim Budd Jim Budd

Loire reds have probably benefited most from the remarkable succession of good vintages since 2014 as ripeness is particularly important for red wines.

Like the whites, 2020 was also an early vintage for the reds with flowering starting in May.

Overall yields are normal, except for producers with a poor fruit set in some appellations and for some varieties.  

Scroll down for tasting notes and scores of 31 new-release Loire reds

Loire reds: 31 great buys from the 2019 & 2020 vintages

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