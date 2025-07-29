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Decanter Fine Wine Encounter London returns as a two-day event

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Annona Dodoo Annona Dodoo

For anyone passionate about wine, the Decanter Fine Wine Encounter has long been a highlight of the tasting calendar.

Now for the first time since 2019, the London event is expanding into a two-day celebration, giving guests even more time to discover exceptional bottles, meet world-class producers and enjoy a host of new experiences in one of the capital’s most iconic venues.

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