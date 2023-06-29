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Grenache on the rise plus 12 to try from around the world

Something of a mercurial presence, Grenache has been much overlooked as a ‘workhorse’ grape variety, yet it’s the key ingredient in one of France’s definitive full-bodied red styles of the Rhône. Elsewhere in the world, winemakers are now beginning to discover and perfect the grape’s ability to express its terroir to the full.
Matt Walls Matt Walls

I know exactly what my Spanish friends will say when they read the introduction to this article: ‘But Grenache doesn’t even come from the Rhône.’ And they’d be right, of course.

This variety might have originated in Spain, but now there is significantly more on the other side of the Pyrenees. It’s the second-most planted red variety in France at more than 80,000ha (according to the most recent OIV data), and no region has more than the southern Rhône, where plantings across the whole territory exceeded 36,000ha in 2021 (Inter Rhône).

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