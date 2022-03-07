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PREMIUM

Join Decanter in New York for its debut Fine Wine Encounter

Priority booking is now available to Premium subscribers ahead of the general sale on Friday 11 March.
Laura Timms

We’re excited to announce the debut of the world-renowned Decanter Fine Wine Encounter event in New York City, home to one of the most exciting wine scenes, on Saturday 18th June 2022.

Tickets are now available to Premium subscribers via the link below and are already selling fast.

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