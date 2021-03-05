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Luczy: why US winelovers can’t buy the bottles they want

The controversial three-tier system of wine shipping and distribution in the US means that millions of state-side winelovers can’t buy the bottles they want. Matthew Luczy demystifies the complex and contradictory laws, arguing that, in today’s era of ecommerce, it’s time to reform this outdated system.
Matthew Luczy Matthew Luczy

Imagine you are on your honeymoon in California wine country. You have multiple appointments every day at beautiful properties, tasting one memorable wine after another.

Naturally, you want to revisit these memories once back home, so you ask to have your favourite bottles set there. But the wineries cannot to ship to your state.

You return home from your trip empty handed. When attempting to source those honeymoon wines at local retailers across your state, you find that they are not available. Frustrated, you think: ‘Surely the internet will help. I can order anything under the sun online. Why not wine?’

You successfully track down the wines at a store in the neighbouring state – they even include shipping! You get to the checkout stage only to be told the retailer cannot ship to your state…

For millions of people in the US, this is not an unfortunate hypothetical, but already a reality. Hundreds of thousands of wines that should be legally available are out of reach.

What do you think about the three-tier system in the US? How has it affected you? Write to us at editor@decanter.com

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