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Rhône Valley Wine Tour with Matt Walls
Decanter Staff
October 29, 2021
We are excited to announce the first of Decanter’s Wine Experiences, a series of carefully curated wine trips hosted by our regional wine specialists. Each trip is a carefully tailored once-in-a-lifetime experience that will grant guests access to the best vineyards, restaurants and wine experts of the region.
Starting with a trip to the Rhône valley, Matt Walls will be hosting the first Decanter Wine Experience, imparting his knowledge of the region which he has honed over the years while reporting as Decanter’s Contributing Editor on all aspects of the Southern and Northern Rhône.
He’s spent years sharing the region’s best kept secrets from the local’s favourites to institutional must-sees and beautiful spots to visit, outstanding restaurants and, of course, the best estates in the valley.
The Route
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