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Understanding Prosecco Valdobbiadene Superiore

We all know and love Prosecco, but not all Prosecco is equal...
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Italy is the world’s leading producer of sparkling wine by volume, a feat which has largely been achieved due to Prosecco’s popularity.

The vast Prosecco DOC accounts for approximately 80% of all production. It produces approximately 485 million bottles every year from over 23,000 hectares which stretch across nine provinces in Veneto and Friuli-Venezia Giulia. These are the wines found on the shelves of every supermarket and wine merchant: perfectly drinkable in many different scenarios, very affordable, but not the best the region has to offer.

10 Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG wines to try:

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