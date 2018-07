Domaine Armelle et Bernard Rion, Les Chaumes Vosne-Romanée 1er Cru 2014

Superbly concentrated raspberry fruit and savoury hints with a silky texture and a spicy finish. Shows great definition.

