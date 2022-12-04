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Lirac & Tavel 2021: report and top-scoring wines

Some fresh and well-balanced Lirac whites and some powerful Tavel rosés have come through in the 2021 vintage, Matt Walls highlights the ones to seek out.
Matt Walls Matt Walls

It was difficult to find many Liracs to recommend this year; they seemed to be hit particularly hard by the challenges of 2021, producing wines with thin red fruit and coarse tannins.

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Matt Walls’ top-scoring Lirac and Tavel 2021 wines:

The wines below all scored 90 points or above, and are listed in order of appellation, white then red in score order.

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