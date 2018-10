1. Date importanti DWWA e costi

06 novembre 2018 – Apertura delle iscrizioni

06 novembre 2018 – Il Regno Unito si apre per le consegne dirette

03 Dicembre 2018 – Metodi di spedizione consolidati aperti alle consegne

22 febbraio 2019 – Termine ultimo per la spedizione consolidata per tutti paesi

01 marzo 2019 – Termine ultimo per iscrizioni e pagamenti

08 marzo 2019 – Termine ultimo per la spedizione diretta nel magazzino Decanter dei campioni di vino

29 aprile– 03 mai 2019 – Settimana di degustazione delle commissioni DWWA

08 – 11 maggio 2018 – DWWA Platinum Tasting

21 Maggio 2019 – Risultati disponibili ai partecipanti solamente via online

28 Maggio 2019 – Risultati pubblicati su Decanter.com

Costi di iscrizione (per vino iscritto)

Iscrizione online:

GBP (£) 148 + IVA 20% per vino

EUR200 per vino

USD250 per vino

Iscrizione Offline: GBP (£) 160 + VAT 20% per vino

Spedizione Consolidata: costo aggiunto (£) 51 per vino iscritto (esclusi costi d’iscrizione)