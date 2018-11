Domande Frequenti

Dove posso acquistare la rivista Decanter?

Puoi acquistare o abbonarti alla rivista Decanter dallo shop online

Ho dimenticato la password del mio account online. Come posso reimpostarla?

Se non ricordi la password, visita: entry.decanterawards.com/en/User/ForgottenPassword.

Scrivi la tua email nella casella e clicca ‘Recupera password’

Come scarico i miei Attestati?

Tutti i partecipanti al concorso possono controllare i propri risultati all’interno del proprio account online e sul sito Decanter.com. Gli Attestati possono essere scaricati direttamente dal proprio account online. Per scaricare gli Attestati, cliccare sulla freccia grigia che appare di fianco all’indicazione della medaglia ottenuta o cliccare su ‘Scarica tutti gli Attestati’ nella pagina ‘I miei vini’.





Come scarico gli Attestati degli anni precedenti?

Se hai partecipato ai DWWA 2016, 2015 o 2014, puoi scaricare i tuoi Attestati facendo il login nel tuo account online all’indirizzo entry.decanterawards.com/ e andare alla sezione dell’anno di tuo interesse.

Per gli anni precedenti il 2014, per favore contattare

Come posso acquistare gli adesivi per bottiglie?

Gli adesivi per bottiglie possono essere acquistati direttamente dallo shop online qui shop.decanterawards.com.

Come posso prendere parte alle attività promozionali e che tipo di attività sono previste per promuovere i vini vincitori?

Decanter organizza regolarmente diversi eventi promozionali al fine di promuovere i vini vincitori. Per maggiori informazioni sugli eventi organizzati da Decanter, controllare regolarmente www.decanter.com/wine-events. È anche possibile registrarsi alla newsletter in modo da essere aggiornati sulle date degli eventi una volta confermate Clicca qui per l’iscrizione alla newsletter.

Come faccio ad inviare i campioni per il concorso?

Ci sono tre alternative:

Usare il nostro servizio di spedizione consolidata Consegnare i campioni di persona ad alcune fiere selezionate in cui Decanter sarà presente Spedire i campioni direttamente nel magazzino Decanter nel Kent.

Per ulteriori informazioni su come inviare i campioni di vino, cliccare qui.

I miei vini sono stati bloccati alla dogana UK, cosa posso fare?

Se i vostri campioni sono stati trattenuti in dogana, il nostro partner logistico può offrirvi il servizio come Destinatario Registrato (Registered Consignee) per una tariffa di £50 + tasse per ogni vino registrato.

Per favore contattare direttamente il nostro partner logistico per maggiori informazioni (Hellmann Logistics).

Contatti Hellmann Logistics:

Emma Edwards

emma.edwards@hellmann.com

Tel: +44(0) 1304 248390

Come faccio ad aggiornare i dati relativi ai miei rivenditori e a caricare un’immagine della bottiglia dei miei vini vincitori nel mio account?

Puoi aggiornare i dati relativi ai vostri rivenditori nel vostro account, in qualsiasi momento. Vai a ‘I miei vini’, seleziona il vino per cui vuoi aggiungere/modificare le informazioni e procedi nella sezione relativa ai rivenditori/prezzo di vendita.

Dove posso trovare/scaricare i loghi ad alta risoluzione dei DWWA?

Puoi trovare tutti i loghi ad alta risoluzione nel nostro Media Centre: www.decanter.com/awards-home/media-centre-dwwa-277942/

Come faccio ad avere la fattura relativa al pagamento effettuato per il concorso?

Puoi scaricare la tua fattura direttamente dal tuo account online andando nella sezione relativa alla cronologia dei pagamenti.

Come faccio a sapere se ho vinto una medaglia ai DWWA?

Per controllare i propri risultati basta fare il login nel proprio account online da questa pagina www.decanter.com/enter

Ho partecipato ai DWWA, perché dovrei partecipare anche ai DAWA?

I giudici delle commissioni DAWA sono professionisti leader operanti nel mercato asiatico e conoscono da vicino le preferenze dei consumatori in Asia. Inoltre le attività promozionali dedicate ai vincitori DAWA hanno un focus specifico in Asia e sono studiate per promuovere i vostri vini presso i consumatori e gli operatori trade di quei paesi.

Nel caso in cui necessitaste di maggiori informazioni, per favore contattare i dipartimenti Decanter segnalati qui di seguito:

Tel: +44 (0) 203 148 5000

Editorial: editor@decanter.com

Advertising: advertising@decanter.com

Awards (both World Wine Awards & Asia Wine Awards): awards@decanter.com

Awards Finance: payments@decanter.com

Events: events@decanter.com

Panel tastings: Decanter_tasting@decanter.com

Subscription enquiries: magazinesdirect@quadrantsubs.co.uk