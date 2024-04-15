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Sake: A beginner’s guide & top recommendations

Learn all about Sake, the mysterious rice-fermented beverage from Japan, with our beginner's guide and top recommendations.
Sylvia Wu Sylvia Wu

Our beginner’s guide to Sake, or ‘Nihonshu’, looks into the production process, including rice varieties used, polishing ratios (‘Semai Buai’), fermentation techniques used by the ‘Toji’ (master brewer), and the option to add alcohol. We explore the different Sake styles: Daiginjo, Ginjo, Honjozo, Junmai, and Futsushu, noting their respective characteristics and polishing ratios. It also suggests serving temperatures for different styles.

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