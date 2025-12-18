Our best wine books for Christmas: Nine great reads and perfect gifts

If you’re a proper wine nerd, most of your wine books will be reference guides – hefty things that don’t get read cover to cover, but are pulled off shelves intermittently and leafed through for specific information.
The likes of Inside Burgundy, The World Atlas of Wine and Wine Grapes are peerless resources – but if I were bundling together the ultimate starter pack of wine books, they wouldn’t feature.
You want books that will inspire and absorb you – books that fill you with the urge to visit vineyards and pull corks, and eventually dive into more impenetrable guides.
Bianca Bosker’s Cork Dork (£10.99 Penguin, 2017) is an addictive read, following the journalist’s headlong dive into the sommeliers’ world.
You don’t need to know anything about wine to enjoy it – and it won’t teach you about classification systems or the permitted varieties in Châteauneuf-du-Pape. It will, however, introduce you to some of the fanatics who fill the industry – and ignite your intrigue.
Bosker’s journalistic background shines through in the work – which is part memoir, part vinous adventure, part investigation into the science of taste, all brought together in a witty page-turner that effortlessly holds your attention.
{"content":"PGgzPk1vcmUgZ3JlYXQgd2luZSBib29rcyBmZWF0dXJpbmcgcGVyc29uYWwgdGFsZXM8L2gzPgo8cD48ZGl2IGlkPSJhdHRhY2htZW50XzU3MjM1OSIgc3R5bGU9IndpZHRoOiA2NDBweCIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24gYWxpZ25jZW50ZXIiPjxpbWcgZmV0Y2hwcmlvcml0eT0iaGlnaCIgZGVjb2Rpbmc9ImFzeW5jIiBhcmlhLWRlc2NyaWJlZGJ5PSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNTcyMzU5IiBjbGFzcz0ibGF6eWxvYWQgYmx1ci11cCBzaXplLWxhcmdlIHdwLWltYWdlLTU3MjM1OSIgZGF0YS1wcm9jZXNzZWQgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvc2ltYmEtdGhlbWUvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9wbGFjZWhvbGRlci5wbmciIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL3dpbmUtYm9va3MtMjAyNS1kZWNhbnRlcjEtNjMweDQxNy5qcGciIGFsdD0icmVjb21tZW5kZWQgd2luZSBib29rcyIgd2lkdGg9IjYzMCIgaGVpZ2h0PSI0MTciIGRhdGEtc2l6ZXM9ImF1dG8iIGRhdGEtc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL3dpbmUtYm9va3MtMjAyNS1kZWNhbnRlcjEtNjMweDQxNy5qcGcgNjMwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi93aW5lLWJvb2tzLTIwMjUtZGVjYW50ZXIxLTMwMHgxOTguanBnIDMwMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy0yMDI1LWRlY2FudGVyMS0xMzV4ODkuanBnIDEzNXcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy0yMDI1LWRlY2FudGVyMS0zMjB4MjEyLmpwZyAzMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL3dpbmUtYm9va3MtMjAyNS1kZWNhbnRlcjEtNjIweDQxMC5qcGcgNjIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi93aW5lLWJvb2tzLTIwMjUtZGVjYW50ZXIxLTkyMHg2MDkuanBnIDkyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy0yMDI1LWRlY2FudGVyMS0xMjIweDgwNy5qcGcgMTIyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy0yMDI1LWRlY2FudGVyMS5qcGcgMTMwMHciIHNpemVzPSIobWF4LXdpZHRoOiA2MzBweCkgMTAwdncsIDYzMHB4IiAvPjxwIGlkPSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNTcyMzU5IiBjbGFzcz0id3AtY2FwdGlvbi10ZXh0Ij48ZW0+QWR2ZW50dXJlcyBvbiB0aGUgV2luZSBSb3V0ZTwvZW0+IGJ5IDxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+S2VybWl0IEx5bmNoIDwvc3Bhbj4oRmFycmFyLCBTdHJhdXMgYW5kIEdpcm91eCwgMTk4ODsgcmVwdWJsaXNoZWQgMjAxMykuIDxlbT5QdWxpZ255LU1vbnRyYWNoZXQ8L2VtPiBieSA8c3BhbiBjbGFzcz0iczEiPlNpbW9uIExvZnR1cyA8L3NwYW4+KERhdW50IEJvb2tzLCAxOTkyKS48L3A+PC9kaXY+PGJyIC8+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InA0Ij48c3BhbiBjbGFzcz0iczEiPknigJlkIGFkZCB0byB0aGF0IGEgdHJpbyBvZiBwZXJzb25hbCB0YWxlcyDigJMgc3RvcmllcyB0aGF0IG9mZmVyIGEgZ2xpbXBzZSBpbnRvIHRoZSB3b3JsZCBvZiB3aW5lLCBhbGwgZnJvbSBzbGlnaHRseSBkaWZmZXJlbnQsIHRhbmdlbnRpYWwgYW5nbGVzLiA8L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+U2ltb24gTG9mdHVz4oCZIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vZGF1bnRib29rcy5jby51ay9zaG9wL2Jvb2tzL3B1bGlnbnktbW9udHJhY2hldC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93IG5vb3BlbmVyIj48ZW0+PHN0cm9uZz5QdWxpZ255LU1vbnRyYWNoZXQ8L3N0cm9uZz48L2VtPjwvYT4gKMKjMTIuOTkgRGF1bnQgQm9va3MsIDE5OTI7IHJlcHVibGlzaGVkIDIwMTkpIHRha2VzIHlvdSBiZWhpbmQgdGhlIHNjZW5lcyBpbiBCdXJndW5keSwgZXhwbG9yaW5nIHRoZSBoaXN0b3J5LCBwb2xpdGljcywgcGVvcGxlIGFuZCB3YXkgb2YgbGlmZSB0aGF0IGRlZmluZSB0aGUgcmVnaW9uIGFuZCBpdHMgd2luZXMuIDwvc3Bhbj48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+SW4gaGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vc2hvcC5rZXJtaXRseW5jaC5jb20vcHJvZHVjdC9kZXRhaWwvQkFEVlAvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyBub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz48ZW0+QWR2ZW50dXJlcyBvbiB0aGUgV2luZSBSb3V0ZTwvZW0+PC9zdHJvbmc+PC9hPiAowqMxNC45OSBGYXJyYXIsIFN0cmF1cyBhbmQgR2lyb3V4LCAxOTg4OyByZXB1Ymxpc2hlZCAyMDEzKSwgbGVnZW5kYXJ5IHdpbmUgYnV5ZXIgS2VybWl0IEx5bmNoIHRha2VzIHlvdSBvbiB0aGUgcm9hZCB3aXRoIGhpbSwgam91cm5leWluZyB0aHJvdWdoIEZyYW5jZSwgbWVldGluZyB3aW5lbWFrZXJzIOKAkyBzb21lIG9mIHRoZSBpY29uaWMgbmFtZXMgKGFuZCBjdXJpb3VzIHBlcnNvbmFsaXRpZXMpIHRoYXQgTHluY2ggaW50cm9kdWNlZCB0byB0aGUgVVMgbWFya2V0LiA8L3NwYW4+PHNwYW4gY2xhc3M9InMxIj5Nb3JlIHRoYW4gdGhhdCwgaGUgaGVscHMgeW91IGRpc2NvdmVyLCBpbiBoaXMgd29yZHMsIHRoZSDigJh3b3JsZCBvZiBtYWdpY+KAmSB0aGF0IHdpbmUgb2ZmZXJzLjwvc3Bhbj48L3A+CjxwPjxkaXYgaWQ9ImF0dGFjaG1lbnRfNTcyMzU4IiBzdHlsZT0id2lkdGg6IDY0MHB4IiBjbGFzcz0id3AtY2FwdGlvbiBhbGlnbmNlbnRlciI+PGltZyBkZWNvZGluZz0iYXN5bmMiIGFyaWEtZGVzY3JpYmVkYnk9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC01NzIzNTgiIGNsYXNzPSJsYXp5bG9hZCBibHVyLXVwIHNpemUtbGFyZ2Ugd3AtaW1hZ2UtNTcyMzU4IiBkYXRhLXByb2Nlc3NlZCBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9zaW1iYS10aGVtZS9hc3NldHMvaW1hZ2VzL3BsYWNlaG9sZGVyLnBuZyIgZGF0YS1zcmM9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvaGVhcnRicmVhay1ncmFwZS1kZWNhbnRlci1ib29rcy02MzB4NDE3LmpwZyIgYWx0PSJyZWNvbW1lbmRlZCB3aW5lIGJvb2tzIiB3aWR0aD0iNjMwIiBoZWlnaHQ9IjQxNyIgZGF0YS1zaXplcz0iYXV0byIgZGF0YS1zcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvaGVhcnRicmVhay1ncmFwZS1kZWNhbnRlci1ib29rcy02MzB4NDE3LmpwZyA2MzB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL2hlYXJ0YnJlYWstZ3JhcGUtZGVjYW50ZXItYm9va3MtMzAweDE5OC5qcGcgMzAwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi9oZWFydGJyZWFrLWdyYXBlLWRlY2FudGVyLWJvb2tzLTEzNXg4OS5qcGcgMTM1dywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi9oZWFydGJyZWFrLWdyYXBlLWRlY2FudGVyLWJvb2tzLTMyMHgyMTIuanBnIDMyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvaGVhcnRicmVhay1ncmFwZS1kZWNhbnRlci1ib29rcy02MjB4NDEwLmpwZyA2MjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL2hlYXJ0YnJlYWstZ3JhcGUtZGVjYW50ZXItYm9va3MtOTIweDYwOS5qcGcgOTIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi9oZWFydGJyZWFrLWdyYXBlLWRlY2FudGVyLWJvb2tzLTEyMjB4ODA3LmpwZyAxMjIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi9oZWFydGJyZWFrLWdyYXBlLWRlY2FudGVyLWJvb2tzLmpwZyAxMzAwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDYzMHB4KSAxMDB2dywgNjMwcHgiIC8+PHAgaWQ9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC01NzIzNTgiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uLXRleHQiPjxlbT5UaGUgSGVhcnRicmVhayBHcmFwZTwvZW0+IGJ5IDxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+TWFycSBkZSBWaWxsaWVyczwvc3Bhbj4gKEhhcnBlckNvbGxpbnMsIDE5OTMpLjwvcD48L2Rpdj48YnIgLz4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+TGVzc2VyIGtub3duLCBhbmQgdGh1cyAoYWxhcyEpIHNpZ25pZmljYW50bHkgaGFyZGVyIHRvIGZpbmQsIGlzIE1hcnEgZGUgVmlsbGllcnPigJkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuYWJlYm9va3MuY28udWsvOTc4MTU1Mjc4NjEwOS9IZWFydGJyZWFrLUdyYXBlLVJldmlzZWQtVXBkYXRlZC1Kb3VybmV5LTE1NTI3ODYxMDIvcGxwIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyBub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz48ZW0+VGhlIEhlYXJ0YnJlYWsgR3JhcGU8L2VtPjwvc3Ryb25nPjwvYT4gKEhhcnBlckNvbGxpbnMsIDE5OTMpLiBBZnRlciBoZeKAmXMgc2VydmVkIGEgUGlub3QgTm9pciBhdCBhIGRpbm5lciBwYXJ0eSwgZGUgVmlsbGllcnMgZ29lcyBpbiBzZWFyY2ggb2YgaXRzIHNvdXJjZSBhbmQgdW5yYXZlbHMgaXRzIHN0b3J5LiA8L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+QXMgaXQgaGFwcGVucywgdGhlIHdpbmUgd2FzIGEgYm90dGxlIG9mIENhbGVyYSBmcm9tIEpvc2ggSmVuc2VuLCBvbmUgb2YgQ2FsaWZvcm5pYeKAmXMgcGlvbmVlcmluZyBuYW1lcyDigJMgYW5kIG9uZSB5b3Ugd29u4oCZdCBmb3JnZXQgYWZ0ZXIgcmVhZGluZyB0aGlzIGJvb2suIChUaGUgd2luZXJ5IHdhcyBib3VnaHQgYnkgRHVja2hvcm4gaW4gMjAxNyBhbmQgSmVuc2VuIHBhc3NlZCBhd2F5IGluIDIwMjIg4oCTIGJvdHRsZXMgZnJvbSB2aW50YWdlcyBwcmlvciB0byB0aGlzIHdvdWxkIGJlIHRoZSBpZGVhbCBhY2NvbXBhbmltZW50LikgPC9zcGFuPjwvcD4KPGgzIGNsYXNzPSJwNCI+PHNwYW4gY2xhc3M9InMxIj5HZXQgYmVoaW5kIHRoZSBzdWJqZWN0IDwvc3Bhbj48L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+T25jZSB5b3XigJl2ZSBleHBsb3JlZCB3aW5lIHRocm91Z2ggdGhvc2Ugd2hvIGxvdmUgaXQsIHlvdeKAmWxsIHdhbnQgdG8gYWRkIGNvbnRleHQuIEnigJlkIHN0YXJ0IHdpdGggQ2hyaXN0eSBDYW1wYmVsbOKAmXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9oYXJwZXJjb2xsaW5zLmNvLnVrL3Byb2R1Y3RzL3BoeWxsb3hlcmEtaG93LXdpbmUtd2FzLXNhdmVkLWZvci10aGUtd29ybGQtY2hyaXN0eS1jYW1wYmVsbD92YXJpYW50PTMyNTUzMzkxMjU5NzI2IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyBub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz48ZW0+UGh5bGxveGVyYTwvZW0+PC9zdHJvbmc+PC9hPiAowqMxMS45OSBIYXJwZXIgUGVyZW5uaWFsLCAyMDA0KS48L3NwYW4+PC9wPgo8ZGl2IGlkPSJhdHRhY2htZW50XzU3MjM1NyIgc3R5bGU9IndpZHRoOiA2NDBweCIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24gYWxpZ25jZW50ZXIiPjxpbWcgZGVjb2Rpbmc9ImFzeW5jIiBhcmlhLWRlc2NyaWJlZGJ5PSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNTcyMzU3IiBjbGFzcz0ibGF6eWxvYWQgYmx1ci11cCBzaXplLWxhcmdlIHdwLWltYWdlLTU3MjM1NyIgZGF0YS1wcm9jZXNzZWQgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvc2ltYmEtdGhlbWUvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9wbGFjZWhvbGRlci5wbmciIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL3dpbmUtYm9va3MtcGh5bGxveGVyYS1qdWRnZW1lbnQtNjMweDQxNy5qcGciIGFsdD0icmVjb21tZW5kZWQgd2luZSBib29rcyIgd2lkdGg9IjYzMCIgaGVpZ2h0PSI0MTciIGRhdGEtc2l6ZXM9ImF1dG8iIGRhdGEtc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL3dpbmUtYm9va3MtcGh5bGxveGVyYS1qdWRnZW1lbnQtNjMweDQxNy5qcGcgNjMwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi93aW5lLWJvb2tzLXBoeWxsb3hlcmEtanVkZ2VtZW50LTMwMHgxOTguanBnIDMwMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy1waHlsbG94ZXJhLWp1ZGdlbWVudC0xMzV4ODkuanBnIDEzNXcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy1waHlsbG94ZXJhLWp1ZGdlbWVudC0zMjB4MjEyLmpwZyAzMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL3dpbmUtYm9va3MtcGh5bGxveGVyYS1qdWRnZW1lbnQtNjIweDQxMC5qcGcgNjIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi93aW5lLWJvb2tzLXBoeWxsb3hlcmEtanVkZ2VtZW50LTkyMHg2MDkuanBnIDkyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy1waHlsbG94ZXJhLWp1ZGdlbWVudC0xMjIweDgwNy5qcGcgMTIyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy1waHlsbG94ZXJhLWp1ZGdlbWVudC5qcGcgMTMwMHciIHNpemVzPSIobWF4LXdpZHRoOiA2MzBweCkgMTAwdncsIDYzMHB4IiAvPjxwIGlkPSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNTcyMzU3IiBjbGFzcz0id3AtY2FwdGlvbi10ZXh0Ij48ZW0+UGh5bGxveGVyYTwvZW0+IGJ5IENocmlzdHkgQ2FtcGJlbGwgKEhhcnBlciBQZXJlbm5pYWwsIDIwMDQpLiA8ZW0+SnVkZ21lbnQgb2YgUGFyaXPCoDwvZW0+YnkgR2VvcmdlIE0uIFRhYmVyIChTY3JpYm5lciwgMjAwNSkuPC9wPjwvZGl2Pgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+VGhpcyBnZWVreSBhbmQgc3VycHJpc2luZ2x5IHRocmlsbGluZyByZWFkIG9uIHRoZSBsb3VzZSB0aGF0IHdyZWFrZWQgaGF2b2MgYXJvdW5kIHRoZSB3b3JsZCBvZiB3aW5lIGluIHRoZSBsYXRlIDE4MDBzIHByb3ZpZGVzIGVzc2VudGlhbCBiYWNrZ3JvdW5kIOKAkyBhbmQgZXhwbGFpbnMgd2h5IHRoaXMgcGxhZ3VlIHN0aWxsIHN0cmlrZXMgZmVhciBpbiB0aGUgaGVhcnQgb2YgcHJvZHVjZXJzLiAoSnVzdCB0aGlzIHllYXIsIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtbmV3cy9waHlsbG94ZXJhLWRldGVjdGVkLWluLXRoZS1jYW5hcnktaXNsYW5kcy01NjI4MTIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+cGh5bGxveGVyYSB3YXMgZGlzY292ZXJlZCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4gVGVuZXJpZmU8L2E+PC9zdHJvbmc+LikgPC9zcGFuPjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InA0Ij48c3BhbiBjbGFzcz0iczEiPkFyb3VuZCBhIGNlbnR1cnkgbGF0ZXIsIGluIDE5NzYsIGEgd2luZSB0YXN0aW5nIHJvY2tlZCB0aGUgd29ybGQgb2Ygd2luZSB0byBpdHMgY29yZTogR2VvcmdlIE0gVGFiZXIgdGFrZXMgeW91IGJlaGluZCB0aGUgc2NlbmVzIG9mIHRoaXMgcGl2b3RhbCBldmVudCBpbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5zaW1vbmFuZHNjaHVzdGVyLmNvLnVrL2Jvb2tzL0p1ZGdtZW50LW9mLVBhcmlzL0dlb3JnZS1NLVRhYmVyL0EtR2lmdC1mb3ItV2luZS1Mb3ZlcnMvOTc4MTQxNjU0Nzg5MSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3cgbm9vcGVuZXIiPjxzdHJvbmc+PGVtPkp1ZGdtZW50IG9mIFBhcmlzPC9lbT48L3N0cm9uZz48L2E+IChlYm9vayDCozcuOTkgLyBvdGhlciBwcmljZXMgdmFyeS4gU2NyaWJuZXIsIDIwMDUpLCBhIHRhbGUgcGFja2VkIHdpdGggY29sb3VyZnVsIGNoYXJhY3RlcnMg4oCTIGluY2x1ZGluZyB0aGUgbGF0ZSAoYW5kIGZvcm1lciA8ZW0+RGVjYW50ZXI8L2VtPiBjb25zdWx0YW50IGVkaXRvcikgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS1uZXdzL3N0ZXZlbi1zcHVycmllci1kaWVzLXdpbmUtd29ybGQtdHJpYnV0ZXMtNDU0NTU1LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlN0ZXZlbiBTcHVycmllcjwvYT48L3N0cm9uZz4g4oCTIGV4cGxhaW5pbmcgdGhlIGxhbmRtYXJrIGV2ZW504oCZcyBpbXBhY3QgYW5kIHRoZSByaXNlIG9mIENhbGlmb3JuaWFuIHdpbmUuPC9zcGFuPjwvcD4KPGRpdiBpZD0iYXR0YWNobWVudF81NzIzNTYiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjQwcHgiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uIGFsaWduY2VudGVyIj48aW1nIGxvYWRpbmc9ImxhenkiIGRlY29kaW5nPSJhc3luYyIgYXJpYS1kZXNjcmliZWRieT0iY2FwdGlvbi1hdHRhY2htZW50LTU3MjM1NiIgY2xhc3M9Imxhenlsb2FkIGJsdXItdXAgc2l6ZS1sYXJnZSB3cC1pbWFnZS01NzIzNTYiIGRhdGEtcHJvY2Vzc2VkIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdGhlbWVzL3NpbWJhLXRoZW1lL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvcGxhY2Vob2xkZXIucG5nIiBkYXRhLXNyYz0iaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi9iaWxsaW9uYWlyZS12aW5lZ2FyLWJvb2stY292ZXItNjMweDQxNy5qcGciIGFsdD0icmVjb21tZW5kZWQgd2luZSBib29rcyIgd2lkdGg9IjYzMCIgaGVpZ2h0PSI0MTciIGRhdGEtc2l6ZXM9ImF1dG8iIGRhdGEtc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL2JpbGxpb25haXJlLXZpbmVnYXItYm9vay1jb3Zlci02MzB4NDE3LmpwZyA2MzB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL2JpbGxpb25haXJlLXZpbmVnYXItYm9vay1jb3Zlci0zMDB4MTk4LmpwZyAzMDB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL2JpbGxpb25haXJlLXZpbmVnYXItYm9vay1jb3Zlci0xMzV4ODkuanBnIDEzNXcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvYmlsbGlvbmFpcmUtdmluZWdhci1ib29rLWNvdmVyLTMyMHgyMTIuanBnIDMyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvYmlsbGlvbmFpcmUtdmluZWdhci1ib29rLWNvdmVyLTYyMHg0MTAuanBnIDYyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvYmlsbGlvbmFpcmUtdmluZWdhci1ib29rLWNvdmVyLTkyMHg2MDkuanBnIDkyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvYmlsbGlvbmFpcmUtdmluZWdhci1ib29rLWNvdmVyLTEyMjB4ODA3LmpwZyAxMjIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi9iaWxsaW9uYWlyZS12aW5lZ2FyLWJvb2stY292ZXIuanBnIDEzMDB3IiBzaXplcz0iKG1heC13aWR0aDogNjMwcHgpIDEwMHZ3LCA2MzBweCIgLz48cCBpZD0iY2FwdGlvbi1hdHRhY2htZW50LTU3MjM1NiIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24tdGV4dCI+PGVtPlRoZSBCaWxsaW9uYWlyZeKAmXMgVmluZWdhcjwvZW0+IGJ5IDxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+QmVuamFtaW4gV2FsbGFjZSA8L3NwYW4+KENyb3duIFB1Ymxpc2hlcnMsIDIwMDgpLjwvcD48L2Rpdj4KPHAgY2xhc3M9InA0Ij48c3BhbiBjbGFzcz0iczEiPkZvciBzb21ldGhpbmcgdG90YWxseSBkaWZmZXJlbnQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LnBlbmd1aW5yYW5kb21ob3VzZS5jb20vYm9va3MvMTg1MDU2L3RoZS1iaWxsaW9uYWlyZXMtdmluZWdhci1ieS1iZW5qYW1pbi13YWxsYWNlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3cgbm9vcGVuZXIiPjxzdHJvbmc+PGVtPlRoZSBCaWxsaW9uYWlyZeKAmXMgVmluZWdhcjwvZW0+PC9zdHJvbmc+PC9hPiAowqMxNC41MCBDcm93biBQdWJsaXNoZXJzLCAyMDA4KSDigJMgQmVuamFtaW4gV2FsbGFjZeKAmXMgdGFsZSBvZiB0aGUgZmFtb3VzIEplZmZlcnNvbiBib3R0bGVzIOKAkyBleHBsb3JlcyB0aGUgd29ybGQgb2YgZmluZSB3aW5lIGF1Y3Rpb25zIGFuZCBmcmF1ZC4gSXQgbGVhZHMgeW91IGludG8gd2luZeKAmXMgdW5kZXJ3b3JsZCwgaW50cm9kdWNpbmcgeW91IHRvIHRoZSBsYXRlIGNvbi1hcnRpc3QgSGFyZHkgUm9kZW5zdG9jaywgd2hvIG1hbmFnZWQgdG8gZm9vbCBtYW55IG9mIHdpbmXigJlzIGxlYWRpbmcgZmlndXJlcy4gPC9zcGFuPjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InA0Ij48c3BhbiBjbGFzcz0iczEiPlNjaW50aWxsYXRpbmcgYW5kLCB3aXRoIGEgZmlsbSBhZGFwdGF0aW9uIGluIGRldmVsb3BtZW50IGZvciBtYW55IHllYXJzLCBpdOKAmXMgdG91Z2ggdG8gcHV0IGRvd24uIChPbmNlIHlvdeKAmXZlIHJlYWQgaXQsIGl04oCZcyB3b3J0aCB3YXRjaGluZyB0aGUgZXhjZWxsZW50IGRvY3VtZW50YXJ5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lLW5ld3MvMzAwODgyLTMwMDg4Mi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj48c3Ryb25nPjxlbT5Tb3VyIEdyYXBlczwvZW0+PC9zdHJvbmc+PC9hPiBhYm91dCBjb252aWN0ZWQgd2luZSBmcmF1ZHN0ZXIgUnVkeSBLdXJuaWF3YW4uKSA8L3NwYW4+PC9wPgo8aDMgY2xhc3M9InA0Ij48c3BhbiBjbGFzcz0iczEiPk1hdHRlciBvZiBvcGluaW9uIDwvc3Bhbj48L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+QW5kIGZpbmFsbHksIHR3byB2ZXJ5IGRpZmZlcmVudCBib29rcyBvbiB3aW5lIHRoYXQgYXJlIGFyZ3VhYmx5IG15IGZhdm91cml0ZXMuIFRoZSBmaXJzdCBpcyBDbGFyayBTbWl0aOKAmXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cudWNwcmVzcy5lZHUvYm9va3MvcG9zdG1vZGVybi13aW5lbWFraW5nL2hhcmRjb3ZlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3cgbm9vcGVuZXIiPjxzdHJvbmc+PGVtPlBvc3Rtb2Rlcm4gV2luZW1ha2luZzwvZW0+PC9zdHJvbmc+PC9hPiAowqMzMCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENhbGlmb3JuaWEgUHJlc3MsIDIwMTMpLjwvc3Bhbj48L3A+CjxkaXYgaWQ9ImF0dGFjaG1lbnRfNTcyMzU1IiBzdHlsZT0id2lkdGg6IDY0MHB4IiBjbGFzcz0id3AtY2FwdGlvbiBhbGlnbmNlbnRlciI+PGltZyBsb2FkaW5nPSJsYXp5IiBkZWNvZGluZz0iYXN5bmMiIGFyaWEtZGVzY3JpYmVkYnk9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC01NzIzNTUiIGNsYXNzPSJsYXp5bG9hZCBibHVyLXVwIHNpemUtbGFyZ2Ugd3AtaW1hZ2UtNTcyMzU1IiBkYXRhLXByb2Nlc3NlZCBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9zaW1iYS10aGVtZS9hc3NldHMvaW1hZ2VzL3BsYWNlaG9sZGVyLnBuZyIgZGF0YS1zcmM9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy1wb3N0bW9kZXJuLXJlYWRpbmctd2luZXMtNjMweDQxNy5qcGciIGFsdD0icmVjb21tZW5kZWQgd2luZSBib29rcyIgd2lkdGg9IjYzMCIgaGVpZ2h0PSI0MTciIGRhdGEtc2l6ZXM9ImF1dG8iIGRhdGEtc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL3dpbmUtYm9va3MtcG9zdG1vZGVybi1yZWFkaW5nLXdpbmVzLTYzMHg0MTcuanBnIDYzMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy1wb3N0bW9kZXJuLXJlYWRpbmctd2luZXMtMzAweDE5OC5qcGcgMzAwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi93aW5lLWJvb2tzLXBvc3Rtb2Rlcm4tcmVhZGluZy13aW5lcy0xMzV4ODkuanBnIDEzNXcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy1wb3N0bW9kZXJuLXJlYWRpbmctd2luZXMtMzIweDIxMi5qcGcgMzIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyNS8xMi93aW5lLWJvb2tzLXBvc3Rtb2Rlcm4tcmVhZGluZy13aW5lcy02MjB4NDEwLmpwZyA2MjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL3dpbmUtYm9va3MtcG9zdG1vZGVybi1yZWFkaW5nLXdpbmVzLTkyMHg2MDkuanBnIDkyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjUvMTIvd2luZS1ib29rcy1wb3N0bW9kZXJuLXJlYWRpbmctd2luZXMtMTIyMHg4MDcuanBnIDEyMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDI1LzEyL3dpbmUtYm9va3MtcG9zdG1vZGVybi1yZWFkaW5nLXdpbmVzLmpwZyAxMzAwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDYzMHB4KSAxMDB2dywgNjMwcHgiIC8+PHAgaWQ9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC01NzIzNTUiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uLXRleHQiPjxlbT5Qb3N0bW9kZXJuIFdpbmVtYWtpbmc8L2VtPiBieSBDbGFyayBTbWl0aCAoVW5pdmVyc2l0eSBvZiBDYWxpZm9ybmlhIFByZXNzLCAyMDEzKS4gPGVtPlJlYWRpbmcgYmV0d2VlbiB0aGUgV2luZXPCoDwvZW0+YnkgVGVycnkgVGhlaXNlIChVbml2ZXJzaXR5IG9mIENhbGlmb3JuaWEgUHJlc3MsIDIwMTEpLjwvcD48L2Rpdj4KPHAgY2xhc3M9InA0Ij48c3BhbiBjbGFzcz0iczEiPlVubGlrZSBtYW55IG9mIHRoZSBvdGhlciBib29rcyBpbiB0aGlzIGxpc3QsIHRoaXMgaXNu4oCZdCBvbmUgeW91IHNob3VsZCByZWFkIG9uIGEgc3VuLWxvdW5nZXIuIEluIHRoaXMgc2NpZW50aWZpYyB0cmVhdGlzZSBvbiB3aW5lbWFraW5nIHRvZGF5LCBTbWl0aCBhcmd1ZXMgZm9yIGEgYmFsYW5jZSBiZXR3ZWVuIGFydCBhbmQgc2NpZW5jZSBpbiB0aGUgd2luZXJ5IOKAkyBidXQgbW9zdCBpbXBvcnRhbnRseSwgaGUgZmlnaHRzIGZvciB0aGUg4oCYc291bOKAmSBvZiB3aW5lLiBIZeKAmXMgdW5hc2hhbWVkbHkgb3BpbmlvbmF0ZWQgYW5kIOKAkyB3aGV0aGVyIHlvdSBhZ3JlZSB3aXRoIGhpbSBvciBub3Qg4oCTIGhpcyBib29rIGlzIHdlbGwgd29ydGggYSByZWFkLiA8L3NwYW4+PC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+VGhlIG90aGVyIGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LnVjcHJlc3MuZWR1L2Jvb2tzL3JlYWRpbmctYmV0d2Vlbi10aGUtd2luZXMtd2l0aC1hLW5ldy1wcmVmYWNlL3BhcGVyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz48ZW0+UmVhZGluZyBiZXR3ZWVuIHRoZSBXaW5lczwvZW0+PC9zdHJvbmc+PC9hPiAowqMyMSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENhbGlmb3JuaWEgUHJlc3MsIDIwMTEpIGJ5IFRlcnJ5IFRoZWlzZSwgYW4gaW1wb3J0ZXIgKHNwZWNpYWxpc2luZyBpbiBHZXJtYW4gYW5kIEF1c3RyaWFuIHdpbmVzKSBhbmQgd3JpdGVyLiA8L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDQiPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzMSI+VGhlaXNl4oCZcyB3cml0aW5nIGhhdW50cyBtZTogaGUgaGFzIHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIGNhcHR1cmUgd2luZSBzbyBwZXJmZWN0bHkgb24gdGhlIHBhZ2UsIGdyYXNwaW5nIGl0cyBlc3NlbmNlIHdpdGggYSBsaW5ndWlzdGljIGRleHRlcml0eSB0aGF0IEkgZW52eS4gVGhpcyBjb21wYWN0LCBwb3dlcmZ1bCBib29rIGlzIGFib3V0IHdoYXQgd2luZSBtZWFucyB0byBUaGVpc2Ug4oCTIGFuZCB3aGF0IGl0IG1pZ2h0IG1lYW4gdG8geW91Ljwvc3Bhbj48L3A+CjxwPgo="}
Prices may vary by retailer or format.
Related articles