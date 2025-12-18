{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OTNhZTg0NmY3NzVlNTU5NDVhMzFkYTNiMDA3NTBlMzg4MDM2MGY0Y2Q5Y2YwOGE0ZWZjYTEwYmE2OTY2ODA4MA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

Our best wine books for Christmas: Nine great reads and perfect gifts

From absorbing reads to enjoy with a glass in-hand to eleventh-hour present ideas, Decanter's regular book reviewer, Sophie Thorpe, has got you covered with these essential, entertaining wine books.
Sophie Thorpe Sophie Thorpe

If you’re a proper wine nerd, most of your wine books will be reference guides – hefty things that don’t get read cover to cover, but are pulled off shelves intermittently and leafed through for specific information.

The likes of Inside Burgundy, The World Atlas of Wine and Wine Grapes are peerless resources – but if I were bundling together the ultimate starter pack of wine books, they wouldn’t feature.

You want books that will inspire and absorb you – books that fill you with the urge to visit vineyards and pull corks, and eventually dive into more impenetrable guides.

Bianca Bosker’s Cork Dork (£10.99 Penguin, 2017) is an addictive read, following the journalist’s headlong dive into the sommeliers’ world.

You don’t need to know anything about wine to enjoy it – and it won’t teach you about classification systems or the permitted varieties in Châteauneuf-du-Pape. It will, however, introduce you to some of the fanatics who fill the industry – and ignite your intrigue.

Bosker’s journalistic background shines through in the work – which is part memoir, part vinous adventure, part investigation into the science of taste, all brought together in a witty page-turner that effortlessly holds your attention.

Prices may vary by retailer or format.

Related articles

Books: From table to page – new wine books by renowned sommeliers

Interview: Elaine Chukan Brown on new book The Wines of California

Books: Delve into three introductory wine titles

Latest Wine News