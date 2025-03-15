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Emma Rice: The Winemaker’s Reserve – a Decanter review

English winemaker Emma Rice, former head winemaker at Hattingley Valley, has launched her first limited-edition sparkling wines under her own name – a topsy-turvy duo some aged on lees upside down and some on their sides for 13 years.
Sylvia Wu Sylvia Wu

Renowned for her work as head winemaker at Hattingley Valley and as a consultant to multiple English winemaking projects, Emma Rice needs little introduction to those following the English wine scene.

Now embarking on a new journey as an independent consultant, the award-winning winemaker has recently released her first limited-edition sparkling wines under her own name.

And they are rather special: created during her early years making wine in the UK, the batch of her 2009 vintage sparkling wine from the South Downs was, by happy coincidence, left on lees – half upside down and half on their sides – for 13 years.

Released in pairs, the En Point (a play on en pointe in French) and Sur Lattes duo showcase a fascinating diversity of texture and flavour.

Dive into the story behind them in Decanter’s exclusive report.

Scroll down to notes and scores of the Emma Rice Winemaker’s Reserve

Emma Rice’s Winemaker’s Reserve: our review

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