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Crown caps and pop: The rising tide of British pét-nats

In his Decanter debut, Henry Jeffreys slips on a chore jacket and blends in with the cool kids at the recent 'Brit-Nat' tasting of English and Welsh pét-nats. But will this 'pét-nat agnostic' be converted?
Henry Jeffreys Henry Jeffreys

Pét-nat has gone mainstream. Even M&S, surely a barometer of the tastes of Britain’s middle classes, stocks one.

And it’s from England; which really should be no surprise seeing as this country’s speciality is sparkling wine.

Scroll down for six British pét-nats to try

Henry’s pick of British pét-nats

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