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Dermot Sugrue’s bold next step in English winemaking

After two decades making wines at some of England's best-known estates, Dermot Sugrue is forging ahead with his own project. Amy Wislocki meets the Irish winemaker at his new winery.
Amy Wislocki Amy Wislocki

It’s lucky that Irish-born Dermot Sugrue thrives on stress. The past few years have been a whirlwind for the supremely talented, Sussex-based winemaker, who has 20 years of experience under his belt with a raft of well-known English winery names.

In that time he has left Wiston Estate, where he worked for 16 years, moved house, got married, had a baby, and then – with investment from Robin Hutson, owner of The Pig hotel group, and actor Hugh Bonneville – built a new winery for the wines he makes under his own Sugrue South Downs label, from several sites his team manage in East and West Sussex.

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Dermot Sugrue wines:

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