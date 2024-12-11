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Anderson Valley Pinot Noir: A look at the 2021 vintage

North American Editor Clive Pursehouse pays a visit to Anderson Valley in northern California for a comprehensive tasting of Pinot Noirs from the 2021 vintage. He offers his verdict and a look at the region.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

In the northern reaches of California wine country, nestled between the coastal redwoods, and the native inland oak trees of Mendocino County, from Boonville to Navarro lies Anderson Valley, where cool climate Pinot Noir can be exceptional.

While wine was grown in the Anderson Valley in the late 19th century, the real beginnings of the region’s modern era of fine wine began in the 1960s. In 1963, Dr Donald Edmeades, a cardiologist, planted Zinfandel vines outside the town of Philo.

In 1967, Tony and Gretchen Husch bought the 60-acre Nunn ranch and planted vines soon after, creating Husch Vineyards in the process.

Despite Edmeade’s decision to plant Zinfandel, the region’s early output was otherwise focused on white grapes, predominantly Gewürtztraminer.

But even in those early Anderson Valley plantings, such as those at Husch, there was Pinot Noir and by the 1970s its acreage was growing.

Scroll down for the top-scoring Anderson Valley Pinot Noirs of the 2021 vintage

Anderson Valley 2021 Pinot Noir: 25 of the best

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