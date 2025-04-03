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Pursehouse: ‘I reviewed over 150 wines in March, here are 10 standouts‘

Exclusively written for our US newsletter readers, our North American Editor looks back at 10 exceptional wines from the 150 or so wines he tasted over the month of March.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

I did a lot of tasting in March that doesn’t really count towards my own tally.

I one instance, I was backing up our Napa Correspondent, Jonathan Cristaldi, at Heitz Cellars, with an epic vertical of about 45 wines, which you’ll hear more about later this year.

I also helped out our Sonoma Correspondent Ana Carolina Quintela on the Sonoma Coast. We tasted about 85 wines in one day with some of the region’s top producers.

For my own reviewing, I just about hit 150 wines in March. There were some real gems in there, mostly from Oregon and Washington, with a few delightful wines from California showing up as well and a single wildcard from Bolgheri from a virtual tasting I took part in.

March is also Washington wine month, and so I attended Taste Washington in Seattle, where I found a few new names that I’ll be seeking out to share with our readers soon.

Scroll down for scores and reviews of Clive’s selection of wines from his March tastings

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Clive’s selection of top wines from March

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