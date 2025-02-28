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Pursehouse – ‘I tasted 250 wines in February, here are 10 I loved’
Clive Pursehouse
February 28, 2025
As you can no doubt imagine, our editorial team receive lots of wines for review.
It was a banner February for me. With very little travel, I found myself tasting a lot of wine – nearly 250 different wines from the West Coast in fact, the vast majority of which were from Washington and Oregon.
In addition to the virtual tastings, including an Instagram live with
of Sonoma Coast’s Cobb Wines and countless bottles opened at home, I was able to make a few visits to vineyards and cellars from Red Mountain, to Ross Cobb and a couple of stops in the Willamette Valley. Walla Walla
Scroll down for scores and reviews of Clive’s selection of wines from his February tastings
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Clive’s selection of top wines from February:
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