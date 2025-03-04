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Cristaldi: The evolution of Silver Oak

Decanter's Napa Correspondent checks in on Silver Oak, the iconic California label producing Cabernet Sauvignon in Sonoma's Alexander Valley, and Napa's Oakville appellations. The stalwart brand has evolved introducing new wines, and taking root in new regions.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

In 2020, Decanter contributor Elin McCoy interviewed David Duncan – proprietor of Silver Oak, Twomey, OVID Napa Valley, and Timeless – profiling the iconic Silver Oak label.

In her feature, McCoy observed that the most recent vintages seemed, ‘less oaky and more lifted, promising a strong future direction’.

In the five years since, the Duncan family has navigated a series of significant changes across their properties and brands, including the acquisition of OVID Napa Valley, the launch of a new label, Timeless, an expansion into Oregon, and the first releases of wines crafted at their new Alexander Valley winery.

Scroll down to see tasting notes and scores for a deep vertical of Silver Oak wines

Silver Oak: The evolution of a Californian icon

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