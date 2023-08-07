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Sonoma Cabernet Sauvignon: Producers, styles & wines to try

It may be surprising to learn that there are nearly an equal number of hectares planted (approximately 5,260) of Cabernet Sauvignon as Pinot Noir in Sonoma County. But attention to this Bordeaux variety is often eclipsed by the region’s reputation for Pinot Noir and the Cabernets made nearby in Napa.
Shana Clarke Shana Clarke

With a changing climate, new appellations defining nuances in terroir, and ever-growing insights into soil-vine interplay, more attention is paid to Cabernet Sauvignon in Sonoma than ever before.

Cabernet Sauvignon has been planted in Sonoma since the late 19th century. In the early 1970s, wineries such as Jordan and Silver Oak made the variety central to their portfolio. After the Judgement of Paris in 1976, attention shifted to the Cabernets of Napa, but the grape’s popularity still carried on in Sonoma.

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12 Sonoma Cabernet Sauvignon wines worth seeking out

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