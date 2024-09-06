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September 2024 releases on La Place de Bordeaux: report

No perfect 100 scores from the Decanter team for the September 2024 Beyond Bordeaux releases, but five wines were rated 99 and dozens more earned 95 points or above. We reveal the newcomers and value picks, and find out from the leading négociants why consolidation is key – plus which regions they'd love to see on La Place in future.
Tina Gellie Tina Gellie

More than 120 fine wines will be released in the coming weeks as part of the September 2024 Beyond Bordeaux campaign.

This second tranche of international releases, or Hors Bordeaux, follows the 60 wines launched on La Place de Bordeaux by négociants in March.

This September marks one of the few occasions since the campaign began in 1998 that very few new wineries will debut on La Place.

Scroll down to see the Decanter team’s tasting notes and scores for the September 2024 Beyond Bordeaux releases

September 2024 Beyond Bordeaux releases: top scorers

Top-scoring wines will be rotated here throughout the campaign with all wines tasted also added to our database.

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