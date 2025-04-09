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Decanter Cellar: 20 must-try Chardonnay

A grape with a noble lineage, Chardonnay produces many of the world’s most famous and expensive white wines. Here are 20 tasted recently by the Decanter team and contributors.
Rupert Millar Rupert Millar

Chardonnay can almost certainly lay claim to being the foremost white grape in the wine world.

The driving force behind white Burgundy and a key ingredient in Champagne, its fame as a grape and its capacity to thrive in all manner of environments has seen it spread across the globe.

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