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Burgundy 2023 en primeur: Full vintage report & top-scoring wines

A challenging but in the end very successful vintage – large in volume and above average in quality. While they may lack the consistency of the 2022s, overall the 2023s offer great approachability and considerable charm. Our expert selects 30 whites and reds that reveal the vintage's highlights.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Burgundy 2023 en primeur vintage rating and overview:

Whites: 4/5

Charming wines, but hot temperatures can sometimes mean low acidity and high alcohol

Reds: 4/5

Lovely fruit, rich texture, but less potential for ageing than 2022

In the opinion of Frédéric Lafarge of Domaine Michel Lafarge, ‘2022 was a great vintage to lay down; 2023 was a vintage of great charm.’

If all’s well that ends well, the 2023 vintage in Burgundy can be considered a great success. The vintage wasn’t without its challenges, however, and thus quality is more uneven than in 2022.

The biggest trap to avoid was producing too much. ‘The key was not to fall into excess,’ says négociant Benjamin Leroux. ‘It was essential to work well in the vines in order to control the yield. The quality is lovely – the whites are great if you picked in time; for the reds, it’s a question of yield and of sorting.’

He continues: ‘There is a lot of wine, even potentially more than in 2018. It was absolutely obligatory to green harvest [remove a proportion of bunches before they begin to ripen]. In certain places, we had to drop half of the crop.’

Scroll down to see tasting notes and scores for Charles Curtis MW’s Burgundy 2023 selection

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Score table listing Charles Curtis MW’s top Burgundy 2023 wines all scoring 94 points or above

Further analysis and top-scoring wines of the following areas:

Morey-St-Denis | Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Chassagne & Puligny-Montrachet | Best value

A taste of the top Burgundy 2023 wines

Wines were tasted non-blind. Wines are listed in order of white then red, then by scores, and then alphabetically by producer. The 2023s are bottled from January 2025, hence prices, stockists and alcohols are not yet finalised. Contact specialist merchant for allocations or to enquire about en primeur tastings. The following 40 wines were Charles Curtis MW’s selection for particularly notable quality and value among the 650 wines he scored from the 2023 Burgundy vintage.

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