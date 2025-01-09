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PREMIUM

Top Chassagne & Puligny-Montrachet 2023 wines en primeur

Early picking was imperative in both Puligny and Chassagne, where growers were generally pleased with their 2023 crop, writes Charles Curtis MW.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Top producers in 2023:

  • Domaine Alvina Pernot
  • Domaine des Comtes Lafon
  • Domaine Jean Chartron
  • Domaine Leflaive
  • Domaine Michel Bouzereau

Scroll down for Charles Curtis MW’s top-scoring Chassagne- and Puligny-Montrachet 2023 wines

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Score table listing Charles Curtis MW’s top Burgundy 2023 wines all scoring 94 points or above

Further analysis and top-scoring wines of the following areas:

Morey-St-Denis | Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Best value

Top-scoring Chassagne- and Puligny-Montrachet 2023 wines:

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