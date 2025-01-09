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Top Chassagne & Puligny-Montrachet 2023 wines en primeur
Top producers in 2023:
- Domaine Alvina Pernot
- Domaine des Comtes Lafon
- Domaine Jean Chartron
- Domaine Leflaive
- Domaine Michel Bouzereau
Scroll down for Charles Curtis MW’s top-scoring Chassagne- and Puligny-Montrachet 2023 wines
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COMING SOON
Score table listing Charles Curtis MW’s top Burgundy 2023 wines all scoring 94 points or above
Further analysis and top-scoring wines of the following areas:
Morey-St-Denis | Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Best value
Top-scoring Chassagne- and Puligny-Montrachet 2023 wines:
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