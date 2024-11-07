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Collector’s Guide: White Burgundy

The French region of Burgundy produces the world's most famous and sought-after white wines which are true collector favourites.
Chris Mercer Chris Mercer

Fantastic Chardonnay can be found worldwide, but Burgundy remains the benchmark and a must-have for any serious white wine collector.

Some of the world’s greatest white wines are forged in the Côte d’Or, while the splendour of Chablis and rise of the Mâconnais attest to Burgundy’s rich variety of terroir-driven producers.

As with red Burgundy, a global clamour for small quantities of wines from the best vineyards and producers often translates to tight allocations.

Prices on the secondary market remain at historically high levels, although a recent fine-wine market downturn may present collectors with opportunities.

This guide focuses mainly on the white wines of the Côte d’Or, drawing on new expert commentary and exclusive reporting for Decanter Premium subscribers to highlight recent developments, ways to approach the region and its momentum on the fine wine market.

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