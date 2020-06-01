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New collector’s guide: Hunting value in Piedmont wine

A run of good vintages makes it a great time to explore the land of Barolo and Barbaresco - not to mention Piedmont Nebbiolo in general - so here is some inspiration if you're considering where to start.
Chris Mercer Chris Mercer

Small production and rising acclaim have caused price spikes for the top echelon of Nebbiolo wines from Piedmont, but there are so many options further down the ladder – not least due to a run of good vintages, including an exceptional Barolo 2016 crop.

From digging into lesser-known Barolo crus to unearthing fresh winemaking talent and getting to grips with up-and-coming areas like Alto Piemonte, it’s impossible do full justice to the options in one single article.

But, we’ve created an introductory guide to provide inspiration for collectors looking to get into Piedmont. Below, you can find an excerpt and suggestions of highly-rated wines that generally sit at-or-below the $100-a-bottle mark.

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Many Piedmont Nebbiolo wines look good value when compared to top wines in Burgundy, or Bordeaux in some cases, said Miles Davis, head of professional portfolio management at Wine Owners.

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