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Barolo 2016 & Riserva 2014: Report and 100 wines tasted

There are plenty of excellent wines from 2016, but how did the 2014 Riservas fare? Stephen Brook reports
Stephen Brook Stephen Brook

The great majority of these wines were tasted blind in January 2020 at the Nebbiolo Prima event in Alba, while others were tasted (non-blind) at the Grandi Langhe event that followed immediately after in Alba.

Stephen’s top Barolo 2016 & Barolo Riserva 2014 wines:

See all 100 wines tasted

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