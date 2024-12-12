{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer N2E2NzliNzNkYTBkZTFmOGQyZWM2Nzg3MTNmYmJjMTAzODlmMDJkYmZhNTJkZTcxNDEyMDdiYWJkZWZmYmE5NQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Jim Barry Wines: Keeping a Clare perspective

Known for its benchmark Rieslings and premium Shiraz, Jim Barry Wines is a pioneering icon of Clare Valley in South Australia. David Sly meets the Barry family to discover what has driven their success – and recommends the latest vintages and top wines to try.  
David Sly

Clare in South Australia is a small rural town, with a population of just over 3,000 people, yet it produces extraordinary wines. Peter Barry has long been scheming how to make the wider world take notice of a region that punches far above its weight. Especially with Riesling.

Peter is the son of Jim Barry, the first qualified winemaker in Clare, who obtained his oenology degree in 1947 and worked for big wine companies before issuing the first Jim Barry Wines in 1974.

Peter took over the company reins as MD from 1985 (Jim died in 2004) and vigorously took Jim Barry Wines to the world. Now, in the twilight of his working life, Peter is watching his sons Tom Barry (winemaker) and Sam Barry (commercial manager), and daughter Olivia Barry (brand ambassador) lead the family company forward.

Tasting notes and scores for Jim Barry wines are listed below

Jim Barry Wines: 10 bottles to try

Related articles

Rieslingfreak: Taking a diverse approach to a multifaceted grape

Around Australia in 20 wines: Matthew Jukes’ selection

Wynns’ John Riddoch: an Australian Cabernet icon

Latest Wine News