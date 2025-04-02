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The best Sonoma County wines for $50 or less

The top bottles in Sonoma often fetch eye-popping prices at $100s of dollars, but winemakers are aware that value still matters and creative approaches to winemaking allows vintners to craft excellent wines for very reasonable prices. Sonoma correspondent, Ana Carolina Quintela goes hunting for a great deal and suggests 20 wines to seek out.
Ana Carolina Quintela Ana Carolina Quintela

Selecting a great bottle of wine can easily send shoppers down a rabbit hole, often much deeper than they ever intended.

And what starts as a simple quest for a good pour can go horribly wrong if price is the only measure of a wine’s worth.

Scroll down for notes and scores for 20 great value wines from Sonoma under $50

Tasting notes for Ana Carolina’s top selections under $50

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