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Montecillo Vineyard: Mountain magic in Sonoma

High above Sonoma County, on a ridge just over the boundary from Napa Valley, Montecillo Vineyard has sat like a sentry since its original planting in 1857. Now under the care of Blair and Caroline Guthrie of Stewart Cellars, its old-vine Cabernet Sauvignon, planted in the 1960s is making perhaps some of the country's most exciting modern Cabernets, a throwback to a fresher, balanced style.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

Montecillo Vineyard has perhaps been one of the best-kept secrets in Sonoma County. Its old-vine Cabernet goes to some very talented winemakers.

Coming from gnarled vines planted in the 1960s, dry-farmed above the fog line in the Moon Mountain AVA, where the hot day’s sun creates perfect ripening conditions cooled at night by the high mountain temperatures.

This organically farmed site (not yet certified as such) is now owned by the Guthrie family, Blair and Caroline of Napa‘s Stewart Cellars, who purchased the 51-acre (20.5ha) site in June of 2022. It sits at 1800ft (550m) just below the peak of Nuns Canyon.

‘Today, Montecillo Vineyard stands as one of California’s most historic vineyards,’ says Blair Guthrie. ‘The vineyard’s high elevation, rich soils, and ideal climate allow us to craft bold, complex, and distinctive wines. For over a century, Montecillo has been a symbol of the best in California winemaking—resilient, innovative, and always forward-thinking.

‘It’s not only part of history but a place that produces some of California’s most extraordinary wines. We are incredibly proud to continue this legacy.’

Scroll down for the tasting notes and scores of Montecillo Vineyard Cabernet

Mountain magic: Seven Cabernet Sauvignons from Montecillo Vineyard

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