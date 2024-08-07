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Sonoma County: 2021 vintage report

After a devastating 2020 for Sonoma, the 2021 vintage was a welcome return to form despite the on-going drought. J'nai Gaither brings us a look at the 2021 vintage and the top wines tasted.
J'nai Gaither J'nai Gaither

By all accounts, 2021 was an extraordinary vintage across the Sonoma appellations, yielding wines with depth, power, concentration and excellent acid retention, perfect for long-lived ageing and a distinct sense of place. It is a collector’s vintage.

Both red and white wines fared almost equally well, but many winemakers tout the reds – across all varieties – as the wines to watch, commenting that they will be exceptionally long-lived due to their tannin structure.

Winemakers are at the mercy of Mother Nature, with every vintage telling a complete story of what meteorological phenomenon occurred during the year. As 2020 was a devastating vintage for many parts of Northern California – Sonoma included – 2021 was a welcome reprieve from the challenges of past years.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top 2021 Sonoma County wines.

A selection of wines from Sonoma’s 2021 vintage

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