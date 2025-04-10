{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTJhNDhiMmU0OTc5OGVkM2MwZTkzYjUwMzdlYjQ4NTZmNzZjMzg2YzNkNzkzMGIxNjIxMmNiMTJmODk0NTdhYQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Delicious Greek white wines beyond Assyrtiko

After a recent trip to Greece, Olly Smith returned inspired and excited by the quality and diversity of Greek white wines. He shares a few of his favourites that aren't Assyrtiko.
Olly Smith Olly Smith

Assyrtiko is in crisis. The popularity of this diamond-pure Greek white grape from the burnished pumice of Santorini, has risen as fast and bright as a meteorite in reverse.

But the disastrously meagre 2024 harvest described by Stellios Boutaris of Sigalas as barely ‘two buckets of grapes’, presents a shortage to burgeoning fans of this cheerleading local variety.

Thanks to above average temperatures and a lack of the night-time dew compounded by a third consecutive year of lower-than-average rainfall on Santorini, the dip in production is biting.

Scroll down for Olly’s pick of Greek white wines that aren’t Assyrtiko

Delicious Greek white wines that aren’t Assyrtiko:

Related articles

Oeno P: Paris Sigalas pushes Assyrtiko to greater heights

Discover Greece’s flagship grapes

Greek wine styles to know and wines to try

Latest Wine News