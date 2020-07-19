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Discover Greece’s flagship grapes

Discover Greece's flagship white and red grape varieties with our expert guide
Amy Wislocki Amy Wislocki

The current travel restrictions mean that many of us will be pining for Greece this summer. Happily, more and more of its most exciting wines are finding their way into export markets, meaning that even if we can’t be there in person, we can explore and enjoy its native grapes in our own homes.

Of the myriad grape varieties that are grown in Greece, we will focus here on five: Malagousia, Moschofilero and Assyrtiko for white; and, in reds, Xinomavro and Agiorgitiko. Plus a quick look at Muscat of Samos (not an indigenous grape variety but a famous Greek wine style). The best expressions of these grapes are not always cheap, but the wines are invariably food friendly, and display an unmistakable sense of place. No identikit and inspid wines in the selection below!

Klearhos Kanellakis, head sommelier at Trivet in London, and Mary Pateras, director of UK importer Eclectic Wines, know all there is to know about Greek wine, and helped us put together this handy guide. Klearhos has provided suggested food pairings.

Greece’s flagship grapes: Wines to try

See also: Panel tasting – Greek red wines to try

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