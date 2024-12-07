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A lunch with Louis Mitjavile of Domaine de l’Aurage

The Mitjavile family in Bordeaux, owners of Roc de Cambes and Domaine de l'Aurage, are renowned for their singular approach and style. Arthur Coggill sat down to lunch with Louis Mitjavile to find out more.
Arthur Coggill Arthur Coggill

I, and a host of London’s top sommeliers and journalists, were incredibly privileged to join owner Louis Mitjavile for a masterclass and lunch at Goodman back in May for what was an incredibly illuminating afternoon.

For those unaware of who Louis is and what his father François Mitjavile’s impact have been on Bordeaux, the name that might be more familiar is Château Tertre Roteboeuf.

Originally founded in 1975 it is an offshoot of Château Bellefont-Belcier, on a prime position at the southern edge of St-Emilion’s famed limestone plateau, next-door to Château Pavie and in front of Château Troplong Mondot.

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L’Aurage and Roc de Cambes:

Wines are grouped by estate and youngest to oldest vintage

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