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Château d’Esclans: Would you pay for rosé that tastes like Burgundy?

Joanna Simon tastes five vintages of two of the world's most expensive rosés, Garrus and Les Clans, siblings of Whispering Angel, and asks the question: is it worth it?
Joanna Simon Joanna Simon

In the early 2000s, the French were drinking more white wine than rosé.

By 2008, however, mainstream media were reporting that sales of rosé had overtaken those of white for the first time. Since then rosé has swept the wine world.

The production and consumption of rosé has been increasing worldwide.

And styles are inevitably changing. Rosé is serious business and a serious wine. There are now rosés that can be cellared and aged.

Scroll down for notes and scores of five vintages of Garrus and Les Clans rosé from Château d’Esclans

Notes and scores for five vintages of Garrus and Les Clans

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