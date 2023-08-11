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Best rosé wines beyond Provence

Rosé wines are often divided between pale and not pale, loosely translated as Provence-style or other. The reality is not quite so binary. Elizabeth Gabay MW tastes more than 200 rosé wines and picks out her top 20 from around the world.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

Exploring different types of rosé wine can be daunting. The belief that dark rosé means cheap and sweet is still widely repeated, followed by the claim that rosé has to be drunk young and fresh because it does not age.

Despite both claims being repeatedly disproved, any rosé which dares to be different is regarded as difficult and unusual. For producers it can be depressing as they attempt to compete against the marketing success of Provence and Provence-style wines.

Scroll down to see 20 top rosés from around the world

Elizabeth Gabay MW’s 20 top rosés from around the world:

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