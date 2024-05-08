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Napa Valley Cabernet 2022 vintage preview

Decanter’s Napa correspondent attended California’s annual trade event, Premiere Napa Valley and offers a preview of the region’s 2022 vintage Cabernet Sauvignons.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Early spring in Napa is a time of promise. Mustard greens spring to life in the vine rows and the coming vintage release still in barrel allows us a look ahead.

Darting from tasting to tasting in Premiere Napa Valley week this year, my anticipation matched that of spring’s exhilarating potential.

Focusing on single-estate blends and sampling nearly 100 Cabernet wines, my early impression is that two distinct styles will emerge from the 2022 growing season.

Scroll down to see tasting notes and scores for the Premiere Napa Valley 2022 barrel samples

See tasting notes and scores for the Premiere Napa Valley 2022 barrel samples

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