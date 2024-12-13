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Baudains: Giovanni Allegrini’s revolutionary La Poja vineyard

Giovanni Allegrini's La Poja originated as the expression of a native variety from a single vineyard with a very specific sense of place.
Richard Baudains Richard Baudains

La Poja is a single-cru vineyard at the top of the La Grola hill in Sant’Ambrogio di Valpolicella, in the Veneto region of Italy. The romantic explanation of the origin of the name is that it derives from ‘Pojana’, a bird of the falcon family which hovers over the crown of the hill.

More prosaically, it might come from the Longobard word which means ‘ploughed and cultivated land’, suggesting a long history of land use.

Tasting notes and scores for La Poja are listed below

Tasting Allegrini’s La Poja

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